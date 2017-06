Nagelkörper noch lange nicht fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Neuwerder (MOZ) Während des Ausstellungszeitraums an den Wochenenden 17./18. und 24./25. Juni konnten die Besucher von 13.00 bis 19.00 Uhr das Dorf Neuwerder im Amt Rhinow wieder als offene Kunstgalerie erleben. An diesem Wochenende besteht letztmals die letzte Chance dazu.

Nur noch an diesem Wochenende ist die Biennale "Land(schafft)Kunst" in Neuwerder geöffnet.

Auch zur sechsten Kunstbiennale "Land(schafft)Kunst)" öffneten die Neuwerderaner, die während dieser Zeit renommierte Künstler sowie junge Talente beherbergten, ihre Häusern, Gärten oder alten Stallungen. Auch im Freien wurden zeitgenössische Kunstwerke ausgestellt. Zu den 26 in diesem Jahr beteiligten Künstlern, die unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen stammen, gehören auch Anna Arsnkötter und Lothar Seruset aus dem havelländischen Senzke, Marina Schreiber und Michael Hischer aus der Nähe von Fehrbellin oder Ulrike Hogrebe und Christoph Scholz aus Neuwerder selbst. Vor zwei Jahren haben auch Christa Biederbick aus Bahnitz und Gerhard Göschel vom Galm in Neuwerder ausgestellt.

Der Berliner Robert Schmidt-Matt nutzt fast ausschließlich Stein. Der gebürtige Kreuzberger bearbeitet ganz handwerklich mit Hammer und Meißel Elbsandstein, roten Sandstein von der Lahn oder Kalkstein, Granit und Mamor. "Die Steine, die ich bearbeite, sind Fragmente, gebrochene Stücke. Ich versuche, daraus etwas zu schaffen, dass ganz ist", so der Skulpteur. "Das Gefühl für die Fragilität zu bekommen ist mir wichtig. Aber auch das Ergebnis an sich."

So bearbeitet Robert Schmidt-Matt die großen Steine so aufwändig, dass die fertigen Kunstwerke oft stark durchbrochen sind und sehr filigran wirken. Andere Steine verblüffen dadurch, dass sie aus mehreren Steinen zu bestehen scheinen, die man - wie durch Scharniere verbunden - gegeneinander verschieben kann. "Bisher war ich zwei Mal als Besucher der Biennale in Neuwerder", so Schmidt-Matt. "Für dieses Jahr fragte Ulrike Hogrebe, ob ich auch ausstellen würde." Von Anfang an dabei ist Ernst Baumeister. Der Berliner arbeitet als Bildhauer ausschließlich mit Holz. Ein besonderes Projekt Baumeisters ist die Arbeit in seinem "Nagelstudio".

Ziel seines auf zirka zehn Jahre angelegten Projekts ist "der große Nagelkörper, ein 150 Zentimeter langer ellipsenförmiger Holzkörper, der mit Nägeln beschlagen wird, wofür ich rund 8.000 Nägel benötige", erklärt der Künstler. "Zur Zeit sind 4.500 fertig. Mit dem Verkauf kleiner Nagelsets finanziere ich das Projekt und verbreite die Idee."

Ernst Baumeister nimmt handelsübliche Nägel von vier bis elf Millimeter Länge und verziert sie ausschließlich mit Draht aus Kupfer und Eisen oder feinen Blechstreifen aus Keksdosen, Fischkonserven oder Gemüsedosen. "Die Drähte und Blechstreifen werden um die Nägel gewickelt oder mit Hilfe von Steck-, Feder- oder Klemmverbindungen zusammen gefügt", so Baumeister. "Ein Nagel kann aus bis zu 60 Einzelteilen bestehen." Anschließend werden die fertigen in Wasser oder mit Chemikalien oxydiert.

Für den Katalog zur Biennale, der jeden teilnehmenden Künstler in Wort und Bild vorgestellt, sowie die Reden und Grußworte der Vernissage beinhaltet, sucht der Verein noch einen Sponsor. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.land-schafft-kunst.de und telefonisch unter 033875/31260.