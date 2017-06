artikel-ansicht/dg/0/

Der Berliner Gartenarchitekt Ludwig Lesser gestaltete in den 1920/1930er Jahre viele private und öffentliche Gartenanlagen in und um Berlin. © Archiv Kulturzentrum

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander von Stechow kaufte die Gartenexpertin das Anwesen im Jahr 1997 und sanierte es bis 2005 denkmalgerecht. Das 1719 unweit des Schlosses für die Förster und Gärtner gebaute Haus ist heute das älteste erhaltene Wohnhaus des Ortes.

Ein Visionär seiner Zeit war Ludwig Lesser. Der am 3. Februar 1869 in Berlin geborene Gartenarchitekt gestaltete zwischen 1903 und 1933 eine Vielzahl privater und öffentlicher Anlagen in und um Berlin, wie auch die städtebaulichen Projekte der Gartenstädte Frohnau und Falkenberg. Sein 1938 verfasstes Verzeichnis aller entworfenen Anlagen führt 340 Projekte auf. 1958 wurde der Erholungspark Frohnau in "Ludwig-Lesser-Park" umbenannt.

"Ludwig Lesser gilt als ein wichtiger Wegbereiter der Volkspark-Idee. Angeregt durch die Volksparkbewegung, die schon früh aus den USA nach Europa überschwappte, beschäftigte sich mein Urgroßvater schon seit 1906 mit den theoretischen Grundsätzen zur Anlage von Volksparken, deren Einrichtung und Verbreitung er als eines seiner wichtigsten Ziele ansah", so dessen Urenkelin Katrin Lesser. "In Opposition zu den Gestaltern rein dekorativer Parkanlagen, vertrat er die Auffassung, dass Grünflächen nach sozialen Gestaltungsprinzipien angelegt und von der Bevölkerung aktiv genutzt werden sollten."

Die Berliner Garten- und Landschaftsarchitektin hielt kürzlich den Vortrag "Ludwig Lesser - ein Leben für den Garten". Rahmen war das Kulturwochenende "Kultur auf tour" des Kulturzentrums Rathenow mit Harfenkonzert und Gemäldeausstellung in der 2013 nach der Sanierung wiedereröffneten Orangerie im Park des SchlossesZum Vortrag begrüßte Bettina Götze die Gäste. Die KuZ-Geschäftsführerin hatte als Co-Autorin mit Irene A. Dieckmann das 2012 im Verlag für Berlin-Brandenburg erschienene Buch "Vom Schutzjuden Levin zum Staatsbürger Lesser. Das preußische Emanzipationsedikt von 1812" verfasst. Es ist das Begleitbuch zur Ausstellung "Das Jahr 1812 - Ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichstellung der Juden in Preußen", die im Juni/Juli 2012 auch in Rathenow gezeigt wurde.

Die beiden Autorinnen beschreiben beispielhaft das Schicksal der Familie Lesser. 1812 war aus dem Rathenower Juden Jacob Levin, dessen familiäre Spuren sich in der Stadt bis in das Jahr 1691 nachweisen lassen, der Staatsbürger Jacob Lesser geworden, der Urgroßvater Ludwig Lessers.

Neben einer großen Anzahl von Zeitschriftenartikeln, die von 1905 bis 1932 in den gängigen Gartenzeitschriften veröffentlicht wurden, verfasste Ludwig Lesser mehrere Gartenbücher. Sein wichtigstes, "Volksparke heute und morgen" erschien 1927. Der Hochschuldozent gehörte in den 1920er Jahren zu den Pionieren des Rundfunks, wo er die Abteilung "Landwirtschaft und Gartenbau" leitete. 1919 wurde Lesser in das Präsidium der "Deutschen-Gartenbau-Gesellschaft" (DGG) gewählt und 1923 deren Präsident.

Obwohl christlich getauft und konfirmiert, musste Ludwig Lesser als Enkel von Juden 1933 alle Ämter niederlegen und emigrierte 1939 mit seiner Familie nach Schweden, wo er am 15. Dezember 1957 starb, ohne Deutschland noch einmal besucht zu haben. Sein Sohn Richard, ebenfalls Gartenarchitekt, überlebte den Nationalsozialismus im süddeutschen Raum. 2013 würdigte die DGG Ludwig Lessers Lebenswerk mit seiner Ernennung zum Ehrenpräsidenten.