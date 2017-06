Polizei warnt vor dreister Betrugsmasche

artikel-ansicht/dg/0/

Eine 78-jährige Frau aus Brieselang zeigte am Mittwoch im Polizeirevier in Falkensee an, dass sie am Vortag ein dem Anschein nach behördliches Schreiben aus ihrem Postkasten geholt habe. Der Brief wies allerdings weder eine Briefmarke noch einen Absender auf. Als sie ihn öffnete, erschrak die Seniorin gewaltig, denn darin befand sich ein Haftbefehl für sie. Die Frau sei zu einer Geldstraße von 28.500 Euro verurteilt worden, die sie umgehend bezahlen solle. Andernfalls müsse sie eine Haftstrafe von 950 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt in Hessen antreten. Mit einer Mindestzahlung von 9.500 Euro könne sie die Haft vorerst umgehen. Die Betrüger waren bei ihrem Vorgehen so dreist, dass sie in dem Schreiben sogar einen zuständigen Sachbearbeiter und dessen Telefonnummer mit einer 069-Vorwahl angegeben haben.

Nach einer schlaflosen Nacht, wandte sich die 78-Jährige an die Polizei und auch an die Staatsanwaltschaft in Hessen, die auf dem Schreiben angegeben war. Dabei stellte sich heraus, dass gar kein Haftbefehl existierte. Auch bei dem angegebenen Aktenzeichen habe es sich um eine Fälschung gehandelt. Geld hatte die Dame nicht überwiesen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche. Sollte jemand ein solches oder ähnliches Schreiben erhalten, sollten sich Betroffene umgehen an die Polizei wenden. Und: "Niemals sollte sofort Geld überwiesen werden", so ein Polizeisprecher.