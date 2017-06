Reizgasattacke verhindert

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Zu einer Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Falkensee wurde die Polizei am Mittwochabend gerufen. Dort hatte ein 19-Jähriger mit mehreren Personen gesessen, als eine weitere männliche Person hinzukam. Zwischen den zwei Personen kam es nun zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Tatverdächtige ein Reizgassprühgerät aus der Tasche zog und den anderen damit besprühen wollte. Weitere Personen hielten ihn jedoch davon ab. Als er den herannahenden Funkwagen bemerkte, flüchtete er. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03321/4000 zu melden.