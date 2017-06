artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Leipzig (dpa) Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sieht das Land Berlin keine Möglichkeiten mehr, für die "Dresdner Bahn" einen Tunnelneubau durchzusetzen. Nach mehr als 15-jährigem Einsatz für einen Fernbahntunnel sei das nun vorbei, teilte die Verkehrsverwaltung am Donnerstag mit. Das Gericht in Leipzig hatte entschieden, dass der Bau einer oberirdischen Trasse zulässig ist. Anwohner hatten vor allem den Lärmschutz an der Strecke in Berlin-Lichtenrade bemängelt und einen Tunnel gefordert.