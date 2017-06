Alle Angeklagten im Mordfall Nemzow schuldig gesprochen

artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an dem russischen Oppositionellen Boris Nemzow hat ein Moskauer Gericht fünf Angeklagte schuldig gesprochen. Nemzow, ehemaliger Vizeregierungschef und Kremlkritiker, war am 27. Februar 2015 nachts auf einer Brücke in der Nähe des Kremls in Moskau erschossen worden.