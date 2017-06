Bombardier streicht jeden fünften Job in Hennigsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (rol) Bombardier will bis zum Jahr 2020 rund 2 200 seiner 8500 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Das wurde am Donnerstagnachmittag auf einer Pressekonferenz des Unternehmens bekannt gegeben. In Hennigsdorf werden demnach rund 400 bis 500 der bislang 2 300 Arbeitsplätze abgebaut. In der Produktion wird jede zweite Stelle gestrichen. Dort sind bislang 600 Mitarbeiter beschäftigt.