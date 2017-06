Kinder- und Jugendbeauftragte

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Einstimmig hat die Stadtverordnetenversammlung die 28-jährige Annemarie Beier zur Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Brandenburg an der Havel ernannt. Ein ehrenamtlicher Job, zur (laut Beschlussvorlage) "Unterstützung der Wahrnehmung der Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen" und der "zeitlich an die Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung gebunden" ist. Wenn denn mal jemand so lange durchhält. Annemarie Beier könnte, ist Mutter und mit 28 Jahren schon etwas lebenserfahren. Und sie ist vom Fach: Noch Studentin, baut sie auf einen Job in der Kinder- und Jugendhilfe.