Regenchaos in Berlin und Brandenburg

Frankfurt (Oder) (dpa/MOZ) Autos, die sich mühsam durch Wassermassen quälen: So sieht der Donnerstagnachmittag vielerorts in Berlin und Brandenburg aus. Unwetterartiger Dauerregen hat in Brandenburg für viele Feuerwehreinsätze gesorgt. In Potsdam wurden einige Hauptverkehrsstraßen überflutet, dadurch kam es am Nachmittag zu langen Staus. Ansonsten musste die Feuerwehr bis zum Nachmittag nur zu etwa zehn Einsätzen wegen undichter Dächer oder einer vollgelaufenen Tiefgarage ausrücken. Stärker betroffen waren die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. "Für Auskünfte haben wir jetzt keine Zeit!", beschrieb der Einsatzleiter der zuständigen Regionalleitstelle Brandenburg die angespannte Situation.

Fotostrecke Dauerregen in Berlin und Brandenburg Autos, die durch tiefe Pfützen fahren, Regenschirme überall: Sommerbilder der ganz besonderen Art. © dpa / dpa 1 / 10

Sintflutartige Regenfälle sorgten in weiten Teilen des Landkreises Oberhavel für chaotische Zustände. In Oranienburg stand das Wasser kniehoch in den Straßen. Der Verkehr in der Innenstadt kam teilweise zum Erliegen. Zahlreiche Keller und einige Geschäfte standen unter Wasser. Die Feuerwehren waren mit allen verfügbaren Kräften im Dauereinsatz.

Auch in der Berlin sorgte der Regen für Chaos. Zeitweise war die Stadtautobahn A100 gesperrt. Heftiger Regen hatte die Straße zwischen dem Spandauer Damm und Kaiserdamm überschwemmt. Verletzt worden sei niemand. Die Vollsperrung wegen der Überschwemmung in Höhe des Funkturms ist am Donnerstagnachmittag aufgehoben worden. Derzeit sei aber noch der rechte Fahrstreifen in Richtung Süden gesperrt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld kam es zu mehreren Verspätungen. Flugzeuge mussten umgeleitet werden. Der U-Bahnhof Spichernstraße in Wilmersdorf wurde wegen eines Wassereinbruchs gesperrt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Regenwasser war bis auf den Bahnsteig hinuntergelaufen. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sprach von bislang mehr als 200 wetterbedingten Einsätzen. Es würden aber vermutlich noch "deutlich mehr" werden, sagte er. Die meisten Notrufe habe es wegen vollgelaufener Keller und überschwemmter Straßen gegeben. Das ganze Stadtgebiet sei betroffen. Die Feuerwehr hatte am Mittag den Ausnahmezustand verhängt.