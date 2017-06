Ex-Skoda-Manager will tschechischer Präsident werden

artikel-ansicht/dg/0/

Prag (dpa) Der frühere Skoda-Vorstandsvorsitzende Vratislav Kulhanek kandidiert für das Präsidentenamt in Tschechien. Das gab der 73-Jährige, der von 1997 bis 2004 an der Spitze der Volkswagen-Tochter gestanden hatte, am Donnerstag bekannt. Er tritt für die vor kurzem wiedergegründete liberal-konservative Demokratische Bürgerallianz (ODA) an.