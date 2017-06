artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Das Bombardierwerk in Hennigsdorf wird seine Produktionskompetenz nicht verlieren. Am Standort muss aber ab 2020 dennoch mit massiven Einschnitten gerechnet werden.

Insgesamt will Bombardier bis zu 2 200 und damit rund ein Viertel der bisherigen Arbeitsplätze an den sieben deutschen Standorten abbauen. Hennigsdorf wird mit 400 bis 500 Jobs betroffen sein. Darüber hinaus teilte der Aufsichtsrat am Donnerstag in Hennigsdorf mit, bis Ende 2019 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stellten ein Eckpunktepapier vor, dass Bombardier aus den roten Zahlen holen soll. Seit 2012, so Deutschland-Chef Michael Fohrer, haben die deutschen Standorte bei 10 Milliarden Euro Umsatz ein Minus von einer Milliarde Euro erwirtschaftet.

Für den Standort Hennigsdorf, der zum globalen Kompetenzzentrum für die Entwicklung von S- und U-Bahnen sowie Regional- und Fernzügen werden soll, sieht der Kompromiss einen geringeren Verlust an Arbeitsplätzen vor, als Bombardier anfangs plante. In der Produktion sollen etwa 300 von derzeit 620 Jobs erhalten bleiben. Anfangs, so Gesamtbetriebsrat Michael Wobst, wollte Bombardier die Zahl auf 60 herunterfahren. Er sei erleichtert, dass "Hennigsdorf den Schienenfahrzeugbau mit der industriellen Produktion behält". Zugesichert sind der Bau von Prototypen und Testfahrzeugen sowie von Kleinstserien von bis zu acht Fahrzeugen. Darüber hinaus sollen hier Überkapazitäten abgearbeitet werden, die am künftigen zentralen Produktionsstandort in Bautzen anfallen.

Bis Ende 2019 soll an allen Standorten auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden.

Olivier Höbel von der IG Metall sprach davon "sehr froh zu sein, dieses Einvernehmen nach einem eineinhalbjährigen harten Konflikt erreicht zu haben". Ob die Hennigsdorfer Belegschaft diese Ansicht teilt, wird sich heute zeigen, wenn auf einer Betriebsversammlung das Eckpunktepapier vorgestellt wird. (Kommentar Seite 2 + Seite 4)