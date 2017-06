Zeugin sagt im Prozess um U-Bahn-Treter aus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Studentin wird über einen Seiteneingang in den Gerichtssaal geführt. Der Blick der zierlichen Frau, die ihre dunklen Haare elegant zu einem Dutt gebunden hat, geht kurz zu dem Mann auf der Anklagebank hinter Panzerglas. Acht Monate nach seiner brutalen Fußtritt-Attacke auf einer Berliner U-Bahn-Treppe sitzt sie dem 28-Jährigen am Donnerstag erstmals gegenüber. "Ich bin mit voller Wucht gestürzt", sagt die 26-Jährige als Zeugin vor dem Landgericht der Hauptstadt. Es war wie aus dem Nichts. "Ich konnte es mir zuerst nicht erklären, ich hatte vorher keine Personen gesehen."

Der Angeklagte Swetoslaw S. steht am 26.06.2017 mit einer Mappe vor dem Gesicht hinter einer Glasscheibe in einem Gerichtssaal und muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. © dpa

Der 28-Jährige hatte - so belegen es die veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras - in der Nacht zum 27. Oktober 2016 von hinten angegriffen. Die arglose Passantin befand sich gerade auf einer Treppe im Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln, als er zutrat. Die junge Frau stürzte die Betontreppe hinab. Mit dem Gesicht voran und ausgestreckten Armen. Die willkürliche Brutalität hatte bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst.

Die Zeugin wirkt zurückhaltend. "Ich war auf dem Weg nach Hause", beginnt sie leise. Sie habe die Kapuze aufgesetzt und über Kopfhörer Musik gehört. "Meine Umwelt habe ich nicht richtig wahrgenommen." Dann der Sturz, als sie mitten auf der Treppe war. "Es ging so schnell." Sie habe nach dem Aufprall Blut am Kopf bemerkt, sei völlig geschockt gewesen. "Jemand kam und sagte, man hätte mich geschubst."

Ein Arm gebrochen, am Kopf eine Platzwunde, außerdem Hämatome. Andere Fahrgäste kümmerten sich um die junge Frau. Ihre körperlichen Wunden wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die seelischen Folgen führten dazu, dass sich die Studentin in der ersten Zeit zurückzog. "Der normale Alltag war erst einmal weg, ich konnte auch nicht studieren." Etwa vier Monate sei sie "neben der Spur" gewesen. Und bis heute blieb: "Es ist nicht mehr die Unbefangenheit."

Der Angeklagte, ein dreifacher Familienvater aus Bulgarien, hatte zu Prozessbeginn gestanden. Er sei der Mann auf den Bildern, mit denen die Polizei nach dem Täter gefahndet hatte. Doch er könne sich nicht an die Tat erinnern. Er sei berauscht gewesen. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung - die Strafandrohung geht bis zu zehn Jahren. Außerdem muss sich der Mann wegen exhibitionistischer Handlungen in zwei Fällen verantworten. Er soll sich zwei Wochen vor der Fußtritt-Attacke vor Frauen entblößt haben.

Als die Polizei einige Wochen nach dem brutalen Angriff Aufnahmen der Überwachungskameras veröffentlichte, kam Bewegung in die Ermittlungen. Der 28-Jährige wurde im Dezember in Berlin festgenommen, als er auf dem Zentralen Omnibusbahnhof aus Frankreich ankam. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Kaum ist die Aussage der Geschädigten beendet, steht der Angeklagte mit deutlichen Narben auf dem Kopf auf. Er kreuzt die Hände vor der Brust und sieht in Richtung der Studentin. "Es tut mir sehr leid, dass ich dir die Schmerzen zugefügt habe, ich entschuldige mich", sagt er mit weinerlicher Stimme.

Die Anwältin der Geschädigten und Nebenklägerin sagt, ihre Mandantin könne die Entschuldigung derzeit nicht annehmen - "solange er nicht bereit ist, selbst Verantwortung zu übernehmen." Am 3. Juli wird der Prozess fortgesetzt. Nicht ausgeschlossen sei, dass es bereits zu den Plädoyers kommt, so das Gericht.