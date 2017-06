Gefälschte Mails von Banken und Verwaltungen

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide/Schöneiche (MOZ) Im Namen von Rathaus- und Sparkassen-Mitarbeitern landen derzeit "gefälschte" E-Mails in tausenden elektronischen Postfächern. Die Gemeinde Grünheide (Oder-Spree) hat am Donnerstag eine entsprechende Warnung auf ihrer Internetseite veröffentlicht, die Sparkasse Oder-Spree bereits am Mittwoch. Die Empfänger werden aufgefordert, gescannte Dokumente oder Rechnungen zu öffnen. Über diesen Weg solle ein sogenannter Banking-Trojaner eingeschleust werden, der Zugangsdaten für das Online-Banking abgreife, sagt Florian Kreckl, Sicherheitsbeauftragter der Sparkasse. Während es andernorts auch gefälschte E-Mails im Namen von Polizei-Mitarbeitern gebe, sei ihr das für die Direktion Ost noch nicht bekannt, informierte eine Sprecherin.