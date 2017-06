Hoffenheim verpflichtet Mittelfeldspieler Zulj

artikel-ansicht/dg/0/

«Robert war in der abgelaufenen Saison eine der herausragenden Spielerpersönlichkeiten in der Zweiten Liga», sagte 1899-Sportdirektor Alexander Rosen, der an Žulj besonders dessen «starke Technik und gute Spielübersicht» schätzt.

«Ich bin sehr glücklich über die Chance, mich auf diesem hohen Niveau beweisen zu dürfen», sagte Žulj. Er war 2014 nach Fürth gekommen, hat dort 85 Ligaspiele absolviert und 19 Tore erzielt.