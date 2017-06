artikel-ansicht/dg/0/

Rosario (dpa) Kleiner Schrecken für Fußballstar Lionel Messi (30) kurz vor der Hochzeit mit seiner Freundin Antonela Roccuzzo (29): Argentinische Steuerbehörden haben das Casino des Hotels in Messis Heimatstadt Rosario durchsucht, in dem die Feier am Freitag stattfinden soll.