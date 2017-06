Auf dem Weg zum Austritt

artikel-ansicht/dg/0/

Pinnow/Schöneberg (MOZ) Die vom Amt Oder-Welse angekündigte Information zum beabsichtigten Amtswechsel der Gemeinde Schöneberg nach Schwedt war wichtigster Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil des jüngsten Amtsausschusses. Jedoch gab Amtsdirektor Detlef Krause lediglich eine Zeitschiene bekannt und informierte in wenigen Minuten über die bereits gelaufenen Sitzungen und Gespräche zwischen allen Beteiligten. Vom 5. bis 12. September sind demnach in Schöneberg, Felchow und Flemsdorf jeweils separate Einwohnerversammlungen geplant, auf denen Bürger ihre Meinung äußern können.

Vom 14. September bis 19. Oktober soll dann in den Gemeindevertretersitzungen aller amtsangehörigen Gemeinden das Thema auf die Tagesordnung gebracht werden. Am 10. Juli sei zudem ein weiteres Gespräch mit dem Schwedter Rathaus geplant, so Detlef Krause im Amtsausschuss.

Auf drei großen Versammlungen in den betreffenden Ortsteilen von Schöneberg hatte es in den vergangenen Wochen bereits eine deutliche Zustimmung von Einwohnern zum freiwilligen Wechsel aus dem Amt Oder-Welse gegeben. Die Eingemeindung nach Schwedt wird vor allem mit einer akuten Finanznot des Dorfes begründet. Schöneberg ist verschuldet. Die ehrenamtlichen Mitglieder der Gemeindevertretung wollen nicht länger auf Investitionen warten und die Daumenschraube bei Steuern und Abgaben ansetzen. Schwedt hat versichert, die Schuldenlast zu übernehmen. Nach einer Eingemeindung würde nur noch ein Haushalt der Stadt existieren, zu dem die Ortsteile gehören.

Am 13. Juli ist eine Gemeindevertretersitzung in Schöneberg anberaumt.