Verschwunden in der Vorlesewelt

Schwedt (MOZ) "Kinder machen Kurzfilm!" macht in dieser Woche an der Grundschule "Am Waldrand" Station. 21 Kinder drehen mit Profis einen Kurzfilm. Normale Grundschüler werden zu Regisseuren, Aufnahmeleitern, Tonmeistern und Schauspielern, schwingen die Klappe und rufen: "Action!"

Gedreht wird ein Dokumentarfilm. Arbeitstitel: Lesen ist der Schlüssel. Wenn sich die Schüler diesen Titel gewünscht haben, wenn sie über das Besondere an ihrer Schule erzählen sollen, scheinen Schulleiter Ernest Hobohm und seine Lehrer-Mannschaft mit ihrem Schwerpunkt Lesen an der Schule alles richtig gemacht zu haben. Es gibt Lesewettbewerbe an der Schule, eine Schulbibliothek, die lange Nacht des Lesens. Und aus der Schule Am Waldrand kam der Impuls für den Vorlesetag in ganz Schwedt.

Seit Montag sind die 21 Schüler aus der 5a und 5b vom Unterricht für die Dreharbeiten freigestellt, informiert Lehrerin Ines Schröder. "Das ist eine Auszeichnung für gute Leistungen. Aber für sie ist das harte Arbeit, sie sind nach dem Drehtag wirklich kaputt."

Spaß macht es trotzdem versichert Selina, die mit Anneke und Profi-Kamerafrau Kirsten Weingarten das "Making off" für den Dok-Film produziert. Also über alles berichtet, was an Lustigem und Interessanten bei den Dreharbeiten passiert, aber im Film keinen Platz hat.

Bis einschließlich Freitag wird in der Grundschule Am Waldrand geprobt, diskutiert und gedreht. Bis zum Ende der Woche wollen die Schüler beweisen, dass ihre Idee ihren Dok-Film zum besten macht, der 2017 in Schwedt oder Prenzlau gedreht wird.

Sebastian Heidinger drehte am Mittwoch mit einer Schülergruppe in der Aula eine der Schlüsselszenen des Films. Die Hauptdarstellerinnen Selina und Lisa suchen ihre verschwundenen Klassenkameraden und platzen in einen Vorlesewettbewerb. Selina verschwindet mit einem Stopp-Trick auf einmal in der Vorlesewelt... Sie fürchtet, dass sie immer wieder loslachen muss. "Das schaffst", beruhigt Heidinger sie. Und es klappt.

Das Projekt "Kinder ist dokumentarisch geworden, erklärt Projektleiterin Catharina Göldner. Erstmalig werden die Ideen innerhalb der Schulzeit in insgesamt fünf Projektwochen umgesetzt, nicht in den Ferien. Am Ende können sich alle Teilnehmer auf die Premiere von fünf Filmen im FilmforUM Schwedt freuen.