artikel-ansicht/dg/0/

Herzberg (dpa) Schreckliche Szene in einem Friseursalon in Südbrandenburg: Ein Mitarbeiter geht mit einem Messer auf seine Chefin los. Die Frau überlebt den Angriff.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585108/

Ein Mitarbeiter eines Friseursalons in Herzberg (Elbe-Elster) hat mit einem Messer seine Chefin attackiert und schwer verletzt. Der 39-Jährige habe die 64-Jährige am Mittwoch unvermittelt in dem Geschäft angegriffen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag gemeinsam mit. Die Frau sei operiert worden und liege in einer Klinik, Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß. Die Mordkommission ermittelt gegen den Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. "Wir gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Motiv in dem Beschäftigungsverhältnis liegen könnte", sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon auf Anfrage. Die Attacke habe sich gegen 17.30 Uhr ereignet. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen, wie die Staatsanwaltschaft am Abend mitteilte.

Den Angaben der Behörden zufolge wurde durch das Eingreifen eines 22-Jährigen, der auch in dem Geschäft war, wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Ob sich die Männer kannten, blieb unklar.