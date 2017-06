Boris Becker: «Bin weder zahlungsunfähig noch pleite»

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Tennislegende Boris Becker hat Berichte über eine angebliche Pleite in einem Interview deutlich zurückgewiesen. «Ich bin weder zahlungsunfähig noch pleite», sagte Becker der «Süddeutschen Zeitung» und fügte hinzu: «Ich komme allen meinen Verpflichtungen gegenüber meinen Mitarbeitern und sonstigen monatlichen Ausgaben nach.» Ein Gericht in London hatte Becker laut der britischen Nachrichtenagentur PA in der vergangenen Woche für zahlungsunfähig erklärt. Becker betonte, dass sich das Verfahren auf «eine einzelne Forderung eines einzelnen Gläubigers» bezogen habe.