Ausnahmezustand in Oberhavel: "Wir saufen gerade ab!"

Oberhavel (OGA) Weite Teile des Südkreises sind am Donnerstag im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen. Etliche Autofahrer und OVG-Busse blieben bei stundenlangem Starkregen auf überfluten Straßen liegen. Bis zum Abend wurden mehr als 50 verloren gegangene Nummernschilder bei der Oranienburger Polizei abgegeben. Die Einsatzkräfte sämtlicher Feuerwehren waren im Dauereinsatz, um voll gelaufene Keller frei zu pumpen. Betroffen war unter anderem das Oranienburger Krankenhaus. Um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, forderten die Mitarbeiter der Oberhavel Kliniken auch bei Freunden und Bekannten Pumpen an. Größere Schäden hatten die Kliniken allerdings nicht zu beklagen. Die Kreisverwaltung stellte am Nachmittag ihre komplette EDV-Anlage ab. Die Internetseite des Kreises war danach nicht mehr zu erreichen.

Schuhe aus und durch: Kniehoch stand das Wasser in der Bernauer Straße in Oranienburg. © Klaus D. Grote/OGA

Oranienburg, wo das Wasser teilweise hüfthoch in den Straßen stand, war streckenweise unpassierbar, ebenso wie einige Ortsteile. Bis in die Hauseingänge und in Geschäfte schwappten die Wassermassen. Die Feuerwehrfahrzeuge steckten mitunter selbst fest. Sie erreichten vollgelaufene Keller und Hilfesuchende teilweise verspätet.

In Germendorf trat der Dorfteich über die Ufer und überschwemmte Straßen. An der Hohenbrucher Chaussee sackte ein Hang der Germendorfer Mülldeponie ab. Auch ein Erdhang an der Brücke der B-96-Abfahrt Oranienburg-Nord brach unter den Wassermassen ab.

In Lehnitz war die Bahnunterführung "abgesoffen", Autos blieben dort stecken. Diverse Keller wurden überflutet. "Die Feuerwehrleute machten einen tollen Job", dankte Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD). Die Regenmassen drückten auch in die Abwasserkanäle. "Unsere 80 Pumpwerke stießen an ihre Kapazitätsgrenzen, fielen aber nicht aus", sagte Peter Schrameyer von den Stadtwerken Oranienburg. Die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

In Hennigsdorf stand unter anderem der Havelplatz unter Wasser. Die Regenmassen liefen in die Tiefgarage. Die Hennigsdorfer schickten zudem zwei Fahrzeuge zur Unterstützung nach Velten. Veltens Stadtbrandmeister Heiko Nägel sagte am frühen Abend: "Wir saufen gerade ab!" Die Feuerwehr sei mit allen Kräften im Einsatz. Dennoch sei es unmöglich, sofort zu allen Einsatzorten zu fahren. Es gebe eine Warteliste. Bis 17.15Uhr waren 25 Einsätze abgearbeitet, zehn standen da noch auf der Warteliste.

In Birkenwerder wurde die B 96 in Höhe des Rathauses kurz nach 17 Uhr voll gesperrt. Die Wassermassen machten die Strecke unpassierbar. Auch der Autobahnverkehr drängte sich nachmittags nach einem Stau über die B 96. "Hier ist noch Chaosphase", sagte am Abend Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF), der mit der Feuerwehr unterwegs war, um bei überfluteten Kellern in Birkenwerder-Nord und einer Tiefgarage im Westen des Ortes zu helfen. Mitarbeiter des Bauamtes und des Jugendclubs sicherten den Neubau des Clubs mit Sandsäcken. Neben den Feuerwehrleuten waren auch die Bauhof-Leute und Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Einsatz.

In Hohen Neuendorf liefen vor allem in der Niederheide Keller voll. Auch Borgsdorf war stark betroffen, so die vorläufige Information von Stadtsprecherin Ariane Fäscher. In Glienicke lief am Abend Wasser ins Einwohnermeldeamt und in die Keller, wo die EDV-Server stehen.

Bei der Oberhavel Verkehrsgesellschaft standen die Telefone nicht still. "Wo es geht, fahren wir, aber die Oranienburger Innenstadt ist so gut wie dicht", hieß es am Donnerstagnachmittag. In Friedrichsthal und Leegebruch war jedoch der Busverkehr eingestellt, "kein Durchkommen mehr".

Im Norden des Landkreises fiel weit weniger Regen, die Lage war dementsprechend entspannter. Auch im Mühlenbecker Land blieben die Auswirkungen des Starkregens überschaubar.