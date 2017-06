Nachwuchs auf Körbejagd

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) In zwei Hallen, auf drei Feldern jagten etwa 300 Nachwuchsbasketballer in 30 Teams beim 14. Bernauer Bärchencup dem orangen Leder hinterher. Für die Gastgeber vom SSV Lok Bernau sprangen beim guten Abschneiden in starken Teilnehmerfeldern insgesamt vier Podestplatzierungen heraus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585118/

Pünktlich um 9.30 Uhr fiel der Startschuss, ausgelöst durch den Bürgermeister der Stadt Bernau bei Berlin, André Stahl. In einer kurzen und sportlich sehr passenden Ansprache stimmte er alle Anwesenden auf diesen Höhepunkt ein. Dann ging es auch sofort los.

Das Altersspektrum der Zuschauer und Gäste ging von nur einigen Monaten bis hoch auf fast 80 Jahre. Neben den Eltern kamen auch Geschwister, Onkel, Tanten und Großeltern zu diesem Event in die Hussitenstadt.Die zwei Spielhallen waren voll ausgelastet. Die Wasserturmhalle stieß fast an ihre Grenzen. Spätestens zur Siegerehrung wurde dort sogar die Luft knapp. Fünf Wettbewerbe wurden ausgetragen. Von U 9 bis U 12 hatte der männliche Nachwuchs die Kräfte gemessen. Nur bei der U 11 gab es auch ein weibliches Teilnehmerfeld. In der U-12-Tabelle bewegten sich nur Brandenburger Teams - ein Unikum.

Neben dem Gastgeber, dem SSV Lok Bernau, kamen die Mannschaften aus Fürstenwalde, Schwedt, Stahnsdorf und mehrere aus Berlin. Die Berliner Mannschaften trugen Namen wie Charlottenburg, Friedenau, Hermsdorf und Lichterfelde. In allen Fällen "alte Bekannte", die bereits in den letzten Jahren die Organisation der Bernauer schätzen gelernt hatten.

Die Platzierungen für den Lok-Nachwuchs konnten sich sehen lassen. So wurde vier Mal ein Platz auf dem Treppchen erkämpft. Gleich doppelt standen die Gastgeber in der männlichen U 9 auf dem Podest. Lok 2 setzte sich im Endspiel deutlich gegen Lichterfelde durch und Lok 1 ließ Hermsdorf im kleinen Finale keine Chance. Im Spiel um Platz drei standen sich die beiden Bernauer Teams in der männlichen U 10 gegenüber. Nach einem spannenden Spiel setzte sich die erste Bernauer Vertretung durch. Die U 12 der Bernauer musste lediglich eine Niederlage durch die Fürstenwalder einstecken und kam auf einen zweiten Platz. Die gastgebenden Mädchen der U 11 unterlagen knapp im kleinen Finale gegen Teltow und der männliche Nachwuchs in der gleichen Altersklasse der Hussitenstädter schnappte sich mit einem 22:16-Sieg gegen Charlottenburg ebenfalls den vierten Platz. Damit zeigten sich die Lok-Teams als sehr erfolgreich.

Gegen 18 Uhr war nun der 14. Cup fast wieder Geschichte. Alle Mannschaften fanden sich zur Siegerehrung in der Wasserturmhalle ein. Jede Mannschaft wurde hier angemessen geehrt. Die ersten drei Teams bekamen pro Teilnehmer je eine Medaille in Gold, Silber oder Bronze. Alle Mannschaftsmitglieder erhielten einen Sportrucksack. Pro Team gab es zur Erinnerung ein Mannschaftsbild von diesem Tag sowie kleine Plüschbärchen und außerdem kleinere Naschereien in Bärchenform.

Auch in diesem Jahr verabschiedeten sich die viele Mannschaften mit den Worten: "Bis zum nächsten Mal". Der nächste, der 15. Bärchencup, soll am 23. Juni 2018 durchgeführt werden.