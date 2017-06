Jakob Simon schafft Sprung in WM-Kader

artikel-ansicht/dg/0/

Hanau (MZV) Auf eine brillante Leistung beim Manövering folgte eine ebenso starke Vorstellung im Parallelslalom. Mit Platz eins in der Klasse M 5 löste Jakob Simon vom MC Neuruppin beim Nationalkaderausscheid in Hanau das Ticket für die Weltmeisterschaft in Ungarn. Sein großer Traum: "Ein zweites Mal Weltmeister werden."

Das 15-jährige Schlauchbootfahrer-Talent, das zum Jahreswechsel von Oranienburg nach Neuruppin gewechselt ist, drückte dem alles entscheidenden Ausscheid vor der Kader-Nominierung für den Weltcup seinen ganz persönlichen Stempel auf. Nationaltrainer Andreas Severin war am Wochenende schwer beeindruckt. "Es gab ein Lob vom Bundestrainer, aber ich hebe jetzt nicht ab. Bei der WM zählt's, da muss ich abliefern", will Jakob Simon unbedingt auch beim Weltcup in Ungarn vom 9. bis 13. August glänzen. Die Hürde, dort überhaupt erst einmal hinzukommen, hat er schon mal mit Bravour genommen.

Die besten Fahrer der Deutschen Meisterschaft wurden zum Ausscheid eingeladen. Bei diesem Wettkampf geht es um einen Platz im Nationalkader, der dann zur Welt- und Europameisterschaft fährt. "Alle zwei Jahre findet neben der WM auch parallel die EM statt, so auch in diesem Jahr", erklärt Experte Simon. Denn Erfahrung hat der Youngster bei solch großen Turnieren schon reichlich gesammelt. 2011 Vize-Europameister und Dritter bei der WM. 2015 dann der große Coup - Weltmeister. "Natürlich will ich diesen Titel noch einmal holen. Das ist mein großes Ziel." Simon blickt diesbezüglich jedoch eher besorgt auf die jüngste Glanzleistung zurück. Warum, erklärt er wie folgt: "Naja, immer wenn ich beim Nationalausscheid Zweiter geworden bin, habe ich bei der WM super abgeschnitten. Jetzt bin ich ja Erster geworden." Er wittert ein schlechtes Omen.

In Ungarn sieht er vor allem die Fahrer aus Russland als härteste Konkurrenten. "Die sind schon echt gut." Auch die Polen, Tschechen und Portugiesen hat er auf dem Radar. Im Schnitt zwischen zehn und 14 Nationen haben in den Vorjahren an den Großturnieren teilgenommen. Deutsche und russische Piloten zählen immer zu den Favoriten.

Auch in Ungarn geht es bei den besten Motorbootslalom-Fahren in den beiden Disziplinen Manövering - der Schwierigkeitsgrad des Parcours steigt pro Altersklasse - und Parallelslalom um die beste Zeit.

Der zweite Brandenburger beim Ausscheid, der Ketziner Maximilian Friedrich, verpasste mit Platz drei in der Klasse M 5 knapp die WM-Qualifikation.

Nationalkader 2017

KlasseFahrer

Dolphin: Rhys Schwab/Timo Mayerhofer

M1: Keely Schwab/Julienne Simon

M2: Moritz Vock/Louis Koch

M3: Luca Sommerfeld/Constantin Saurin

M4: Felix Kalinowski/Jeso Kelle

M5: Jakob Simon/Caj Schlörike