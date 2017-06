Darth Vader hat keine Chance

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585122/

Grundsätzlich unterscheidet man bei Fällen der Namensänderungen, ob sie unter das Namensänderungsgesetz (NamÄndG) von 1938 fallen und es sich um öffentlich-rechtliche Angelegenheiten handelt, oder ob es sich um ein zivilrechtliches Gesuch handelt. In letzterem Fall sind meist die Standesämter der entsprechenden Kommune zuständig. Bei Eheschließungen kann dort ein gemeinsamer Ehe- oder Lebenspartnerschaftsname bestimmt werden. Ebenso können Doppelnamen bestimmt oder frühere Namen wieder angenommen werden. Besondere Berücksichtigung erfahren Kinder: Im Falle der erstmaligen Beurkundung des Geburtsnamens, einer Heirat der Eltern, einer Heirat nur der Mutter, Scheidung und so weiter.

In Fällen, die davon abweichen, regelt das Namensänderungsgesetz bundesweit die Änderung von Vor- und Nachnamen entsprechend der Vorschriften des bürgerlichen Rechts und des daraus abgeleiteten Personenstandrechts. Generell gilt: "Jede Namensänderung ist eine Einzelfallentscheidung", sagt Ursula Weiß, Sachgebietsleiterin Öffentliche Ordnung beim Landkreis Barnim. Auf ihrem Tisch landen die Anträge, die unter das Namensänderungsgesetz fallen. Eingereicht werden aber fast alle Anträge bei den Kommunen. Sie betont: "Eine Namensänderung ist eine Ausnahme."

So einfach wie bei den Simpsons wird es den Barnimern eh nicht gemacht. Per Gesetz ist ein wichtiger Grund für die Änderung vorzubringen. Obszön oder lächerlich klingende Namen beispielsweise, mit denen der Antragsteller oder deren Kinder Probleme im Alltag haben, können ein solcher Grund sein. Kreissprecher Oliver Köhler erinnert sich an einen schon fast berühmten Bestatter aus Seelow mit dem Nachnamen Möse. Obwohl dieser Name eindeutig in diese Fallgruppe fällt, müsste auch der Bestatter einen Grund liefern.

Hat der eigene Nachname psychische Folgen auf seinen Träger, müssen die von einem Therapeuten in einem Gutachten festgehalten werden. Grundsätzlich kann eine psychische Belastung ein Grund für eine Änderung sein. Gleiches gilt in Fällen einer Geschlechtsumwandlung. Andere Gründe sind auch Sammelnamen wie Müller, Meier, Schulze, die Verwechslungen im Alltag nach sich ziehen. Oder Namen mit einer komplizierten Schreibweise. Bei all diesen Gründen ist eine Bewilligung der Änderung "sehr wahrscheinlich", so Ursula Weiß. Auf die Frage, wie es denn um Fantasienamen (Darth Vader) oder den eines Prominenten (Dieter Bohlen) steht, antwortet sie: "Wir sind hier nicht bei Wünsch-dir-was. Wie wollen Sie das begründen?"

Der neue Name sollte so gewählt sein, dass er an dem alten ähnelt, meint die Verwaltungsmitarbeiterin. Pflicht ist das aber nicht. "Vorschläge bringt der Bürger selbst mit", so Weiß.

In der Kreisverwaltung Barnim halten sich die Antragszahlen in jedem Fall im Rahmen. Im Zeitraum 2014 bis 2016 sind gerade mal 41 Anträge gestellt worden - 14 zum Vornamen und 27 zum Nachnamen. Wobei 28 Anträge (68 Prozent) davon bewilligt worden sind. "Bei dem Großteil handelt es sich um die Namensänderung bei Pflegekindern", sagt Ursula Weiß. Bei der Stadt Eberswalde sind es im Jahr etwa 40 Anträge und Beratungen zu diesem Thema. Zumeist geht es um die Nachnamensführung, wie Pressesprecherin Nancy Kersten berichtet. Die Verwaltung der Waldstadt ist so organisiert, dass dort sowohl öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Änderungen eingereicht werden können.

Der Antrag wird vor Ort gestellt. Neben der Begründung sollte er ein Führungszeugnis enthalten, um Straftaten auszuschließen, sowie einer Abschrift aus dem Geburtenbuch. Die Entscheidung über den Antrag muss Tatsachen entsprechen und für den Antragsteller nachvollziehbar gemacht werden. "Das ist keine willkürliche Entscheidung", so Ursula Weiß.

Nicht zuletzt kommen auf den Antragsteller Kosten zu. Die Verwaltungsgebühr liegt bei Familiennamen zwischen 2,50 und 1050 Euro, bei Vornamen bei bis zu 275 Euro.