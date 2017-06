Polizeibericht Schwedt vom 29.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Durch brennenden Unrat ist am Dienstag die Fassade eines Wohnblocks in der Berliner Straße in Angermünde in Mitleidenschaft geraten. In Säcken verpackte Teppich- und Linoleumreste sowie Papp waren am Nachmittag in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Gebäude über. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro. Durch das Feuer wurde niemand verletzt, das Haus blieb nach Einschätzung der Feuerwehr bewohnbar. Wie der Unrat in Brand geraten war, ist nicht bekannt.

SächselnderBetrüger

Boitzenburger Land. Sein Dialekt hat ihn verraten: Mit dem sogenannten Enkeltrick wollte ein Mann eine 88-jährige Frau um ihre Ersparnisse bringen. Am Telefon gab er sich als ihr Enkel aus. Weil er sächsisch sprach, schied er als Verwandter aus. Die Rentnerin legte auf.

Unter Drogenam Lenkrad

Schwedt. Eine unter Drogeneinfluss fahrende Frau ist am Dienstag gegen 4.20 Uhr in der Leverkusener Straße in Schwedt erwischt worden.Die 29-Jährige musste ihren Audi stehen lassen.

Kupferkabelverschwunden

Templin. Von einer Baustelle in der Dargendorfer Straße in Templin haben Diebe Kupferkabel gestohlen; Schaden: rund 1000 Euro.