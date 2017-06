Polizeibericht Eberswalde vom 29.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Eine böse Überraschung gab es für eine Bungalowbesitzerin in Eberswalde am Mittwochmorgen. Ihr Gartengrundstück in der Kleingartenanlage, das sie am Abend zuvor verlassen hatte, war in der Nacht von Einbrechern heimgesucht worden. Die Eindringlinge stahlen einen Fernseher und Getränke aus dem Kühlschrank. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro.

Unter DrogenUnfall verursacht

Bernau. Ein kleiner Unfall beim Einparken ist einer Frau in der Nacht zu Donnerstag in Bernau zum Verhängnis geworden. Sie war gegen 2 Uhr beim Versuch, ihr Auto in eine Parklücke in der Weinbergstraße zu rangieren, gegen einen anderen Wagen gestoßen. Polizisten stellten dann fest, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand, was ein Drogenschnelltest auch bestätigte. Die Frau hatte außerdem keine Fahrerlaubnis.

Einbrecher nehmenComputertechnik mit

Eberswalde. Mit Foto- und Computertechnik haben sich Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in Eberswalde davongemacht. Sie waren durch ein Fenster in das Haus in der Straße Am Zaunhammer eingedrungen.