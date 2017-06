Polizeibericht Bernau vom 29.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585126/

Bernau. Ein kleiner Unfall beim Einparken ist einer Frau in der Nacht zu Donnerstag in Bernau zum Verhängnis geworden. Sie war gegen 2 Uhr beim Versuch, ihr Auto in eine Parklücke in der Weinbergstraße zu rangieren, gegen einen anderen Wagen gestoßen. Polizisten stellten dann fest, dass die Frau etwas eingenommen haben musste – was ein Drogenschnelltest auch bestätigte. Die Frau hatte außerdem keine Fahrerlaubnis. Auf der S 2 Blanken­felde–Bernau kommt es am Wochenende von 6 bis 22 Uhr zu Einschränkungen. Zwischen Lichtenrade und Priesterweg wird Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Als Grund gibt die Bahn Arbeiten für das neue Stellwerk Marienfelde an.

Verkehrstipp