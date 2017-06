Polizeibericht Strausberg vom 29.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585127/

Strausberg. In der Nacht zum Mittwoch wurden an der Straßenbahnhaltestelle Hegermühle vier Scheiben eines Wartehäuschens beschädigt. An der Landhausstraße wurde es mit schwarzen Graffiti beschmiert und in der Schlagmühle war eine Fassade verrußt. Unbekannte hatten eine Zeitung in Brand gesteckt. Der Schaden summierte sich auf ca. 1500 Euro.

Zusammenstoßmit Wildschweinen

Strausberg. Ein Ford Mondeo fuhr auf der Umgehungsstraße in Richtung Eggersdorf, als um 7.20 Uhr plötzlich zwei Wildschweine über die Straße rannten und mit dem Auto zusammenstießen, wobei sie verendeten. Der Fahrer blieb unverletzt. Schaden: 2000 Euro.

Baggerscheibeneingeschlagen

Strausberg. Mittwochnacht schlugen Unbekannte alle Scheiben eines Baggers mit Steinen ein. Der Bagger stand auf einer Baustelle an der Klosterdorfer Chaussee. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.