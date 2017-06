Polizeibericht Freienwalde vom 29.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. Am Mittwoch gegen zwei Uhr beobachtete eine Zeugin starke Rauchentwicklung aus einem Müllraum an der Freienwalder Ringstraße. Dort werden auch Zeitungen für die Zusteller gelagert. Die Tür zu diesem Raum war nicht beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete den Hausflur. Die fünf Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Ein Zeuge hatte vom Balkon aus gesehen, wie eine schwarz gekleidete Person weglief. Deshalb wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Falsche Kennzeichen und Schmuggelgut

Küstrin-Kietz. Weil ein VW Sharan am Dienstag in Küstrin-Kietz von Polen aus nur für 15 Minuten nach Deutschland fuhr und wenig später gefolgt von einem Skoda Octavia erneut einreiste, kontrollierten Polizeibeamte beide Fahrzeuge. Der Sharan war mit Dublettenkennzeichen ausgestattet. Die Originalkennzeichen lagen im Fahrzeuginneren. In dem Skoda, dessen Beifahrerin die Sharanbesitzerin war, wurden 698 Stangen unverzollte Zigaretten gefunden. Der 47-jährige Fahrer war Polizei und Zoll bereits bekannt.