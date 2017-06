Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 29.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Am Dienstagmittag haben Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes an der Heilbronner Straße einen jungen Mann beim Ladendiebstahl erwischt. Darauf angesprochen, stieß der Mann eine Angestellte zur Seite und wollte flüchten. Ein Zeuge hielt ihn jedoch fest und übergab ihn der Polizei. Auch da trat der verhinderte Dieb noch aggressiv auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Außerdem hatte der 23-Jährige betäubungsmittelähnliche Substanzen bei sich. Da er bereits mehrfach mit Eigentums- und Drogendelikten aufgefallen war, erhielt er Handfesseln und wurde vorläufig festgenommen.

Wohnwagen war gestohlen

Auf der Autobahn haben Bundespolizisten am Mittwoch einen in Niedersachsen gestohlenen Wohnwagen gestoppt. Die Streife hatte den VW Golf mit polnischen Kennzeichen und Wohnanhänger mit deutschen Kennzeichen an der Anschlussstelle Müllrose kontrolliert. Die Kennzeichen am Wohnwagen gehörten zu einem anderen Wohnwagen aus Peine. Der 40-jährige Fahrer konnte weder Fahrzeugschein noch Schlüssel vorlegen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Warnbaken umgefahren

Die Fahrerin eines Opel Zafira hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn von Frankfurt in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Müllrose mehrere Warnbaken umgefahren. Die Ursache ist noch ungeklärt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die 29-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden beträgt ungefähr 4000 Euro.

Ein Blitzer steht heute unter anderem an der Seelower Kehre in Richtung Richtstraße.

Blitzer