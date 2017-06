Gemeindevertreter für eine bessere Bahnanbindung

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-Döberitz (MOZ) Steigende Pendlerzahlen, überfüllte Züge: Die Gemeindevertretung in Dallgow hat sich am Mittwochabend einstimmig für eine bessere Bahnanbindung nach Berlin ausgesprochen. So soll sich die Verwaltung gemäß eines Beschlusses auf Antrag der Grünen mit Änderungsvorschlägen der CDU vor dem Hintergrund des Nahverkehrsplanes, der überarbeitet werden soll, dafür einsetzen. Angestrebt wird mindestens ein 20-Minuten-Takt.