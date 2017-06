Opfer kann Treppentreter nicht verzeihen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) "Es tut mir wirklich leid. Glaub mir. Ich bin immer noch unter Schock." Es wirkt fast flehentlich, als Svetoslav S. sich plötzlich von seiner Anklagebank erhebt. Stundenlang hat der 28-Jährige, der bundesweit als Treppentreter bekannt wurde, nur auf den Boden gestarrt. Nun bittet der Bulgare die junge Frau, der er so derart in den Rücken trat, dass sie laut Anklage bei dem Sturz hätte zu Tode kommen können, mit gefalteten Händen und gekrümmtem Oberkörper um Entschuldigung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585132/

Jana K. nimmt die Worte zur Kenntnis. Die Entschuldigung könne sie jedoch nicht annehmen, lässt die 26-Jährige über ihre Anwältin mitteilen. Jedenfalls nicht, solange Svetoslav S. keine Verantwortung für seine Tat übernimmt. Sie meint damit, dass der Angeklagte, dem wegen gefährlicher Körperverletzung bis zu zehn Jahre Haft drohen, sich in seinem Geständnis auf einen Black Out durch Drogen und Alkohol beruft.

Jana K. hatte ihn und seine Brüder in der Oktobernacht in dem Neuköllner U-Bahnhof gar nicht bemerkt. Mit der Kapuze über dem Kopf und Kopfhörer-stöpseln im Ohr sei sie die Treppe herunter gegangen. "Dann bin ich plötzlich mit voller Wucht auf den Bahnsteig gefallen." Erst ein Passant habe ihr erklärt, dass sie getreten worden sei. Andere Helfer holten Polizei und den Krankenwagen.

Jana K. hat eine Narbe auf der Stirn. Der Armbruch ist inzwischen verheilt. Was bleibt, ist die Angst. Nach der Tat habe sie ihr Studium unterbrochen und sich fast vier Monate von der Außenwelt abgeschottet, berichtet die zierliche Frau, nachdem sich die Richter nach ihrer Gefühlslage erkundigt haben. "Ich habe es vermieden, alleine unterwegs zu sein. Man kann nicht mehr so unbefangen sein", sagt sie mit stockender Stimme. Im Januar habe sie eine Trauma-Therapie begonnen. Auch die Verbreitung des Videos habe ihr zugesetzt.

Die Aufnahmen aus der U-Bahn-Kamera hatten nicht nur zum Fahndungserfolg geführt, sondern auch für bundesweites Entsetzen gesorgt. Svetoslav S. behauptet, er selbst habe sie erst in Frankreich gesehen, wo er im November einen Job bei einer Schwester annehmen wollte. Daraufhin sei er zurück nach Berlin gereist, um sich zu stellen. Polizisten am Berliner Busbahnhof seien ihm aber zuvorgekommen.

Der Tritt ist nicht die erste Straftat, die der Wanderarbeiter und Vater von drei Kindern begangen hat. Schon im November soll er sich in zwei Fällen vor fremden Frauen entblößt und onaniert haben. Auch dazu wurden am Donnerstag Zeuginnen gehört. "Ich dachte erst, der muss nur pullern", berichtet eine 38-jährige Hundebesitzerin, die dem Angeklagten morgens in einem Park begegnete. "Doch als er sein Glied nicht wieder eingepackt hat, bin ich schnell umgedreht."

Zwei junge Polinnen begegneten Svetoslav S. dagegen morgens auf dem Weg zur Berufsschule. "Ich habe plötzlich Geräusche vom Müllplatz neben dem Parkplatz gehört", erzählt eine. Hinter dem Zaun zwischen den Containern habe sie Svetoslav S. mit geöffneter Hose entdeckt. "Er hat mich angelächelt und mir irgendwas zugerufen. Durch einen Spalt im Zaun konnte ich sehen, wie er masturbiert."