Der Herausforderer

Beeskow (MOZ) Am 24. September sind in Beeskow Bürgermeisterwahlen. Amtsinhaber Frank Steffen (SPD), der sich nach acht Jahren Amtszeit erneut zur Wahl stellen will, hat überraschend einen Herausforderer bekommen: Ralf Hörich.

"Ich liebe Beeskow", sagt Ralf Hörich im Brustton der Überzeugung. "Und weil die Stadt mir so am Herzen liegt, muss sich einfach mehr bewegen." Als er in der Märkischen Oderzeitung las, dass Amtsinhaber Frank Steffen bisher der einzige Kandidat ist, reifte bei ihm der Entschluss, sich als Einzelbewerber, ohne den Anschluss an eine Partei, als Kandidat aufstellen zu lassen. Die 36 Unterstützungsunterschriften hatte er schnell zusammen. "Ich kenne in Beeskow sehr viele Leute, allein schon durch meine Mitgliedschaft bei Preußen Beeskow, wo ich einmal Fußball gespielt habe und heute noch Tennis spiele", erzählt der 53-Jährige.

Hörich ist eigentlich Wahl-Beeskower. Aber der Hallenser hat viel Zeit seiner Kindheit in Beeskow gebracht. Seine Großmutter war Elfriede Woick, die zweite Frau von Karl Woick, der, wie Hörichs Großmutter, auch zwei Kinder mit in die Ehe gebracht hatte.

Hörich, ein freundlicher Mann mit stattlicher Figur, kennt sich aus in der Informatikbranche. Er arbeitete in den 1990er Jahren im öffentlichen Dienst in Berlin, und hat damit Einblick in Verwaltungsarbeit erhalten. Später gründete er eine Firma für Sicherheitstechnik, die Halle Alarm GmbH, die Niederlassungen in ganz Deutschland und auch in Beeskow hat und für große Handelsketten arbeitet. Ralf Hörich ist ihr Inhaber und Geschäftsführer. 1991 zog er mit seiner Frau Kathrin nach Beeskow, wo er in der Gartenstraße ein schönes Anwesen an der Spree hat. Wasser ist sein Lebenselixier, er fährt gern Boot, ist Mitglied im Beeskower Bootsverein und im Glower Wasserskiverein.

Der Kandidat gibt zu, dass sich in den vergangenen Jahren - auch durch die Arbeit von Frank Steffen und des Kämmerers Steffen Schulze - viel in Beeskow zum Positiven verändert habe. "Aber ich finde, das reicht nicht aus." Bei Gesprächen spüre er oft eine große Unzufriedenheit. Auch bei den Preußen, die zwar neue Gebäude bekommen hätten, aber sonst zu wenig Unterstützung genießen würden. Hörich denkt sogar an die Finanzierung eines Fußballtrainers aus der Stadtkasse. "Beeskow muss viel bekannter werden als Stadt des Tourismus und des Sports, das Potenzial ist doch da", ist er überzeugt.

Unzufrieden ist er auch mit der praktizierten Bürgernähe. "Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich sofort ein Online-Portal anlegen, wo die Bürger bei wichtigen Entscheidungen mit abstimmen könnten." Auch ein Forum für Kinder und Jugendliche könnte er sich vorstellen: "Sie werden zu wenig gehört." In Gesprächen hätten sich oft Gewerbetreibende beschwert. "Sie ärgern sich maßlos, weil sie zu wenig Fürsorge genießen. Doch sie sind das Rückgrat der Stadt und brauchen auch mal ein paar Streicheleinheiten", findet Hörich. "Die Stadt, die Vereine und die Gewerbetreibenden - alle gemeinsam, das muss ein Dreiklang werden, den man spüren kann."

Hörich ist keiner, der Probleme unter den Teppich kehrt. "Die Drogenprobleme an den Schulen spielen öffentlich gar keine Rolle, hier hält sich die Stadt offensichtlich ganz raus." Aus anderen Städten kenne er, dass sich "Schul-Securitys" bildeten, die auch die Eltern mit ins Boot nähmen. "Ich würde das viel offensiver angehen." Ebenso nerven ihn die "schleppenden Städtepartnerschaften. Wo sind denn die Feste, wo sich unsere Partnerstädte mal präsentieren?", fragt Hörich. Er tritt auch an, um für den Erhalt des Kreisstadtstatus von Beeskow zu streiten. "Das kann ich sicher konsequenter als ein SPD-Mann, dessen Parteifreunde in Potsdam die Kreisreform durchboxen wollen."

Die nächsten Wochen bis zur Bürgermeisterwahl will der Newcomer ohne Lobby nutzen, um sich bei Vereinen, in Unternehmen und bei Seniorenvereinigungen vorzustellen.

Bis zum 20. Juli können noch Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters in Beeskow eingereicht werden. Am 25. Juli tritt um 18 Uhr der Wahlausschuss zusammen und befindet darüber, ob die (derzeit zwei) Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl am 24. Juni (an diesem Tag finden auch die Bundestagswahlen statt) zugelassen werden.

Über seine Chancen bei der Bürgermeisterwahl will Ralf Hörich nicht groß spekulieren, aber eins weiß er: "Ich bin kämpferisch."