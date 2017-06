Umleitung sorgt für Unmut

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt/Ziltendorf (MOZ) Kraftfahrer in der Region stehen vor einem nervenaufreibenden Sommer. Auf der B112 zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt wird auf mehreren Teilabschnitten gebaut. Los geht es am Montag. Den umliegenden Dörfern stehen durch die Umleitung erhöhte Verkehrsbelastungen bevor.

Sperrung: Kraftfahrer müssen ab Montag von Frankfurt in Richtung Eisenhüttenstadt Umwege in Kauf nehmen. © MOZ/Gerrit Freitag

Noch ist es ruhig in Ziltendorf. Doch schon ab Montag wird es mit der dörflichen Idylle zumindest auf der Ortsdurchfahrt vorbei sein. Denn ab der kommenden Woche wird der Straßenverkehr aus Frankfurt nach Eisenhüttenstadt über Ziltendorf, Vogelsang und Fürstenberg umgeleitet. Grund ist die Sanierung der Bundesstraße 112 zwischen der Abfahrt zur L371 nach Pohlitz und dem Abzweig zur L37 an der Esso-Tankstelle. Dieses Teilstück war beim Bau der neuen Oder-Lausitz-Straße, die 2015 fertig gestellt wurde, noch nicht saniert worden.

Verantwortlich für die Arbeiten ist der Landesbetrieb Straßenwesen. "Die Maßnahme wird spätestens zu Ferienbeginn abgeschlossen sein", versichert Pressesprecherin Cornelia Mitschka. "Die vorhandenen Asphaltdeckschichten sollen in einer Stärke von vier Zentimetern abgefräst und durch eine neue Deckschicht in gleicher Dicke ersetzt werden. In den Randbereichen sind zudem bauliche Maßnahmen an den Schutzplanken vorgesehen." Der Ausbau erfolgt halbseitig, der Verkehr in Richtung Frankfurt kann daher durch die Baustelle geleitet werden.

"Wir haben von der Maßnahme erst aus der Zeitung erfahren. Von Seiten des Landesbetriebs lässt man uns im Regen stehen", kritisiert Niels-Hagen Giesa. Der Bürgermeister von Vogelsang befürchtet durch den Umleitungsverkehr eine erhebliche Mehrbelastung für den Ort. "Das wird eine einzige Katastrophe. Die Verantwortlichen machen, was sie wollen. Schön wäre es gewesen, wenn man über Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ort nachgedacht hätte. Wir als Gemeinde können da leider nichts machen. Immerhin ist es bei uns noch relativ harmlos, im Vergleich dazu wird es in Ziltendorf aufgrund der dortigen Verkehrsinseln sicher noch viel gravierender", sagt Giesa.

Dies befürchtet auch Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel. "Es wird keine einfache Zeit für unser Dorf, aber wir werden uns darauf einstellen müssen. Das ist nicht schön, aber erforderlich. Da sich an der Strecke unsere Grundschule befindet, rate ich allen Eltern und Schülern dringend, die vorhandene Ampel zu benutzen", sagt er. Verärgert zeigt sich Langhagel auch darüber, dass er von den Bauarbeiten und den damit verbundenen Umleitungen ebenfalls erst aus der MOZ erfahren habe. "Es ist sehr schade, dass die Verantwortlichen nicht im Vorfeld mit den betroffenen Kommunen Absprachen getroffen haben."

Ähnlich äußert sich Brieskow-Finkenheerds Amtsdirektor Danny Busse: "Wir hätten erwartet, dass man uns informiert. Davon abgesehen ist die Umleitung ein Unding - warum führt sie nicht über die Nordanbindung parallel zum Oder-Spree-Kanal sondern über die Dörfer? Diese Verkehrsführung ist für mich eine Fehlplanung und nicht hinnehmbar", sagt Busse.

Noch vor Beginn der Sommerferien sollen die Arbeiten abschlossen sein. Allerdings wartet danach bereits die nächste, noch umfassendere Baustelle auf der B112: Ab August soll dann der Abschnitt zwischen der Esso-Tankstelle und der B246 (Beeskower Straße) in Eisenhüttenstadt saniert werden. Die Umleitung in Richtung Norden ist erneut über Vogelsang und Ziltendorf vorgesehen. Nach Eisenhüttenstadt wird der Verkehr aus nördlicher Richtung schon ab Frankfurt über die B87 nach Müllrose und weiter über die L37 über Schernsdorf und Fünfeichen umgeleitet. Die Baumaßnahme soll Ende Oktober abgeschlossen sein.