Gartenfilm und Wecker-Konzert

Neuhardenberg (MOZ) Gleich zwei Open-air-Spektakel bietet am Wochenende die Stiftung Schloss Neuhardenberg. Über die Verbindung von Garten, Musik und Film sprechen am Sonnabend um 17.30 Uhr Dieter Kosslick und Michael Nyman mit dem Gartenhistoriker Hans von Trotha. Um 18 Uhr beginnt das Konzert der zwölfköpfigen Michael-Nyman-Band mit Kompositionen zu Filmen von Peter Greenaway. Im Anschluss wird der Park zur Picknick-Oase, wofür der Spitzengastronom Michael Hoffmann exklusiv zusammengestellte Picknickkörbe kreiert hat.

Nach einer Einführung von Dieter Kosslick wird um 22 Uhr Peter Greenaways Film "Der Kontrakt des Zeichners gezeigt". Ein Streifen, der als Film-Meister und Gesamtkunst-Werk gilt. Am Sonntag ist dann ab 19 Uhr Konstantin Wecker mit seinem Trio zu Gast. Er präsentiert das Programm "Poesie und Musik". Seit über 50 Jahren steht Konstantin Wecker auf der Bühne und hat nicht aufgehört, das Leben und das Geschehen um ihn herum mit Freude, Empörung und Verwunderung zu besingen. Ihm zur Seite stehen sein langjähriger Bühnenpartner und Alter Ego am Klavier, Jo Barnikel, sowie die Cellistin Fany Kammerlander, die sowohl in der Klassik als auch in der Popwelt zu Hause ist und den Liedern von Konstantin Wecker eine lyrisch-sensible Note verleiht.

Karten für die Veranstaltungen von 10 bis 18 Uhr unter Tel. 033476 600-750