Öffentliches Wiegen am Freitag in Erkner

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Insgesamt 26 Box-Kämpfe von Amateuren und Profis sind für die Veranstaltung am Sonnabend in der Müggelspreehalle von Hangelsberg geplant. Und das geschieht im Drei-Schicht-System. Den Auftakt bildet ab 14Uhr ein mit Spannung erwartetes Amateur-Nachwuchs-Duell zwischen dem sehr erfolgreichen BC Fürstenwalde und dem Berliner TSC, dessen Fighter bestimmt nicht zum Verlieren anreisen. Bei Clubs, die mit frisch gekürten Champions gespickt sind, praktizieren unter dem Motto "Integration durch Sport mit Herz und Seele. Für die Zuschauer ist der Eintritt zu den Amateur-Kämpfen frei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585143/