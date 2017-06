Brunnenfest zum 333.

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Vorfreude und Aufregung auf das Brunnenfest am Sonnabend im Innenhof von Fachklinik und Moorbad in Bad Freienwalde wird bei den Beteiligten immer größer. Angesichts des bunten Programms für Groß und Klein hoffen sie natürlich auch auf viele Besucher.

In historische Kostüme schlüpfen zum Brunnenfest am Sonnabend nicht nur die Hoheiten, darunter Bürgermeister Ralf Lehmann, sondern ebenfalls an die 25 Mitarbeiter der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH und deren Kinder, berichtet Kristin Schröder-Kolew, Teamleiterin in der Klinik-Verwaltung. Und für die beginne das Fest nicht erst am Nachmittag. "Ab 8.15 Uhr wird uns der Friseur Charmant unterstützen, die Beteiligten in unserer Bibliothek frisieren und schminken", berichtet Kristin Schröder-Kolew. Ab 12 Uhr sei dann das Ankleiden vorgesehen.

Offizieller Festbeginn ist dann um 14 Uhr mit dem Einzug der Hoheiten - Hans-Joachim Mechelke als Großer Kurfürst und Gudrun Kutzner als Henriette sowie dem Bürgermeister und seiner Frau. Nach der Begrüßung um 14.15 Uhr unter anderem durch Frank Schmidt, den Verwaltungsleiter der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH, spielt die Swingband Black Bottom auf. Ein weiterer Auftritt ist für 16 Uhr vorgesehen.

Bühne und Wandelgang seien, so Kristin Schröder-Kolew, überdacht. Angesichts des Starkregens am Donnerstag und der Vorhersagen bangt aber wohl nicht nur sie ein bisschen um das Fest. Dabei waren die Unterschiede selbst in der Region groß. Während es in Bad Freienwalde teils nur so schüttete, blieb es es in Wriezen offenbar weitgehend trocken.

Und so verweist die Klinikmitarbeiterin schnell und gern auf weitere Höhepunkte. Dazu zählen die historische Modenschau um 15 Uhr und die Barocktänze um 15.30 Uhr. Mit Reinhard Schmook, dem Leiter des Oderlandmuseums können Interessierte dann um 16 Uhr geschichtliche Streifzüge unternehmen. Treffpunkt ist dazu vor der Rezeption der Fachklinik.

Der Große Kurfürst wird um 17 Uhr die Kurfürstenquelle für die nächsten 333 Jahre "einweihen". Der Gesundbrunnen, der hinter dem Schwimmbad der Klinik zu finden ist, sei für diesen Anlass extra noch einmal herausgeputzt worden, erzählt Kristin Schröder-Kolew. Und ab 19 Uhr sind im Innenhof dann die Oderdammis mit ihrer in der Region bekannten und beliebten Rock- und Popmusik zu erleben.

Vorbereitet seien zudem viele weitere Angebote im Innenhof, darunter Spinnen, Filzen, Korbflechten, Schnitzen, Bogenschießen mit der Olympiasiegerin Annette Tunn und Schnellzeichnen. "Alles kostenlos", so die Teamleiterin. Brandenburgs Ex-Bauminister Hartmut Meyer und andere Maler aus der Region zeigen ihre Bilder. Und natürlich dürfe eine Präsentation der Moorprodukte, die unter anderem auch in der Tourist-Information der Stadt erhältlich sind, nicht fehlen.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen der Caterer Peter Domke sowie die Mitarbeiter der Küche der Fachklinik. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt übrigens Kristin Schröder-Kolew.