Uneins über Familientreffpunkt

Schöneiche (MOZ) In Grünheide gibt es bereits seit 2009 eines, in Erkner seit 2016. Und nun will auch Schöneiche ein Eltern-Kind-Zentrum aufbauen. Grundlage ist eine im vergangenen Herbst beschlossene Förderrichtlinie des Landkreises Oder-Spree. Sie hat das Ziel, in jeder Kommune des Kreises ein solches Angebot zu schaffen. In Schöneiche würde die dafür benötigte Personalstelle zur Hälfte gefördert werden. 25 000 Euro jährlich müssten aus dem Gemeindehaushalt bereitgestellt werden.

Bevor die Gemeindevertretung darüber entscheidet, ob ein Förderantrag beim Kreis eingereicht und das Geld zur Verfügung gestellt werden soll, war das Thema am Dienstag und Mittwoch in den Fachausschüssen - wo das Meinungsbild recht verschieden war. Im Bildungsausschuss wurde das Papier einstimmig durchgewunken. Zuvor mussten aber einige Fragen geklärt werden. Zum Beispiel die nach dem Bedarf. Dieser sei groß, erklärte Angela Müller-Elsner, Leiterin des Hortes Tausendfüßler, in dem in der Startphase ein Koordinierungsbüro für das Eltern-Kind-Zentrum zur Verfügung gestellt werden könnte. Angela Müller-Elsner ist Mitglied einer Arbeitsgruppe, die ein Konzept für das Zentrum erstellt hat.

Es gebe in Schöneiche zwar eine Reihe von Angeboten für Eltern von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren, an die sich die Einrichtung wendet, jedoch fehle die Koordinierung unter diesen Akteuren. "Das Zentrum soll Informationen für Eltern bündeln und ihnen Zugang zu den verschiedenen Angeboten verschaffen", erklärte Angela Müller-Elsner. Zugang zu Kinderärzten, Familienberatern oder Tagesmüttern. Bürgermeister Ralf Steinbrück warb im Finanzausschuss für das Projekt, wo die Vorlage jedoch mit drei Nein- und zwei Ja-Stimmen abgelehnt wurde. "Im Grundschulbereich gibt es die Schulsozialarbeit, so etwas Präventives fehlt bisher für unter Sechsjährige", sagte er.

Kritik kam in beiden Ausschüssen hinsichtlich der entstehenden Kosten. "Mich überzeugt das Konzept" erklärte der sachkundige Einwohner Peter Stolz im Bildungsausschuss. "Aber wir schaffen damit wieder eine weitere Stelle und haben damit noch weniger Spielraum, in der Gemeinde große Projekte zu realisieren." Die Antwort kam prompt von Karin Müller (SPD). "Das größte Projekt ist die Bildung und Entwicklung unserer Kinder." Im Finanzausschuss ging Lutz Kumlehn (BBS/FDP) auf die Kosten ein. "Ich bin gegen die Schaffung einer zusätzlichen Stelle", sagte er und begründete das damit, dass die Personalkosten der Gemeinde seit 2012 um etwa zwei Million Euro gestiegen seien, worauf ihn zunächst Kämmerin Andrea Liske korrigierte. Es seien 1,5 Millionen Euro gewesen. Auch Ralf Steinbrück antwortete darauf: "In den vergangenen zehn Jahren gab es keine exorbitanten Steigerungen von Personal- im Vergleich zu anderen Kosten. Ihr Anteil liegt nach wie vor bei 33 Prozent."