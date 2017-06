Auftakt am 16. September

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde stecken mit ihrem neuen Übungsleiter Michael Horch mitten in der Vorbereitungsphase ihrer zweiten Spielzeit. Zum Saison-Auftakt müssen die Kurstädter auf Reisen gehen und treten beim Aufsteiger Berolina Lychen an. Und dies bereits am Sonnabend, 16. September, und nicht, wie versehentlich vermeldet, erst am Dienstag, 19. September.