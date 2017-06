Auftakt für Radwegbau in Schönwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Auch darauf hat der Bürgermeister lange gewartet: Die Arbeiten für den Bau des Radweges zwischen Schönwalde und Bötzow in Oberhavel entlang der Landstraße L 20 haben am Donnerstag offiziell begonnen. Staatssekretärin Ines Jesse (SPD), Landrat Roger Lewandowski und Bürgermeister Bodo Oehme (beide CDU) legten per erstem Spatenstich zugleich Hand an. Die Gesamtbaukosten betragen rund 450.000 Euro. 80 Prozent der Förderungen kommen aus dem Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union. Der Radweg soll Ende Oktober fertiggestellt sein. Die Fortführung über die Landkreisgrenze hinaus in Richtung Bötzow ist geplant. Ein Planfeststellungsverfahren ist bereits gelaufen. Der Lückenschluss bis zum Hennigsdorfer Birkenweg bleibt das Ziel.