Letschin feiert Grün-Weiß

Letschin (MOZ) Was wäre die Oderbruchgemeinde ohne ihren Sportverein? Der feiert an diesem Wochenende sein 95-jähriges Bestehen. Anlässlich des Festes startet der Verein seine neue Spendenaktion.

Die Grün-Weißen haben ein ehrgeiziges Ziel. Zum 100. Geburtstag ihres Vereins wollen sie über Spenden soviel Geld gesammelt haben, um einen Fußball-Kleinfeldplatz bauen zu können. Der war ursprünglich in das Vorhaben "Sportplatzneubau" integriert gewesen, musste aber aus Kostengründen gestrichen werden. Für die Vereinsmitglieder stand bald fest: Dann stemmen wir das allein. Zum großen Sport- und Familienfest an diesem Wochenende starten sie mit der Parzellen-Patenschafts-Vergabe für den Kleinfeldplatz.

Ein Blick in die Chronik des Vereins belegt, was die Oderbrücher in den 95 Jahren des Bestehens schon auf die Beine gestellt haben. Am 1. August 1922 ist der Verein als Abteilung des Männerturnvereins gegründet worden. Erster Vorsitzender ist Friseurmeister Martin Sprengberg.

Schon ein Jahr später vollziehen die Kicker die Trennung, werden eigenständiger Letschiner Fußballverein 22 (LFV 22). Am Gerichtsweg (Parkstraße) entsteht ein vereinseigener Sportplatz. Am 16. Januar 1942 wird der durch einen Bombentreffer zerstört. Ein Feld in der Sophienthaler Straße ist fortan Spielstätte. Herbert Merkel organisiert monatlich Fußballspiele mit Fußballern aus dem Ort und französischen Kriegsgefangenen.

Auf Initiative von Otto Melcher wird 1946 die Sportgruppe Grün-Weiß Letschin gebildet. 1948 kommen zwei Damenhandballmannschaften hinzu. Der Verein heißt ab 1950 Betriebssportgemeinschaft (BSG) Letschin. Ein neuer Sportplatz wird abgesteckt und mit Spitzpappeln umpflanzt. 1952 folgt die Umbenennung der "BSG Letschin" in "Traktor Letschin" mit Gründung der Sektionen Reiten, Tischtennis, Frauensport und Volleyball. Am 7. Oktober 1959 feiern die Letschiner die Übergabe des neuen Sportplatzes. Es folgen Jahre mit großen sportlichen Erfolgen und Ehrungen, auch für die Nachwuchsarbeit. Im Mai 1969 wird der Grundstein fürs Sportlerheim gelegt, im März 1972 für die Turnhalle - Übergabe am 7. April 1973.

Am 11. November 1989 erhält der Verein per Mitgliederbeschluss wieder seinen ursprünglichen Namen Grün Weiß Letschin 22. Der Verein zählt 210 Mitglieder. Ein Jahr später löst sich die einst sehr erfolgreiche Sektion Ringen auf, dafür entsteht die Akrobatengruppe.

Bis heute mischen die Grün Weißen in vielen Sportbereichen mit. Die Fußballer sorgen in der Kreisliga Nord für spannende Begegnungen. Damit es mit dem Nachwuchs weiter klappt und gut trainiert werden kann, soll der Kleinfeldplatz her. Beim Fest am Wochenende können sich Förderer und Unterstützer eine Mini-Parzelle mit Urkunde erwerben. Einzig die Tormann- und Elf-Meter-Plätze sind schon vergeben. Einwohner und Gäste haben jedoch die historisch einmalige Gelegenheit, sich mit einem Parzellenkauf in die Vereinschronik zu schreiben.

Natürlich wird es am Wochenende viele sportliche Angebote geben. Dazu gehören nicht nur ernsthafte Turniere, sondern auch die große Gaudi-Olympiade mit Kleiderbügelzielwurf, Riesenseifenblasen, Wäsche anklammern, Karo-Lauf und Nudeln fädeln. Gewertet wird in verschiedenen Altersklassen.