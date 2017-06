Fenster am OSZ stürzt auf Schülerin

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Oberstufenzentrum Konrad Wachsmann ist am Mittwoch mitten im Unterricht ein angekipptes Fenster auf eine Schülerin gestürzt. Die junge Frau aus einer Berufsfachschulklasse wurde dabei an der Schulter getroffen und verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in die Rettungsstelle des Frankfurter Klinikums, wo sie bis zum Abend blieb. Vera Kubler von der Pressestelle der Stadt bestätigte den Vorfall und informierte außerdem darüber, dass das Gebäude, in dem das Unglück passierte, bis auf weiteres für den Schulbetrieb gesperrt worden sei. Über weitere Einzelheiten will die Stadt heute informieren. Bereits im September 2016 war am OSZ eine Lehrerin von einer herabstürzenden Tafel verletzt worden.