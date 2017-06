Bronze für die D-Junioren des 1. FCF

artikel-ansicht/dg/0/

Stahnsdorf (MOZ) Mit dem Ziel, den Landesmeistertitel zu holen, waren die Fußball-D-Junioren des 1. FC Frankfurt zum Finalturnier nach Stahnsdorf gereist. Am Ende wurde es Bronze.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585152/

"Die jeweils 15 Minuten Spielzeit haben wohl doch nicht gereicht: Wir haben das Tor einfach nicht getroffen", suchte Trainer Klaus Herpel nach Gründen, warum der Traum des Favoriten geplatzt ist. "Bis auf den FSV Senftenberg haben sich alle Gegner hinten reingestellt, mit sechs, sieben Mann verteidigt. Aber der dritte Platz ist dennoch ein versöhnlicher Abschluss der Saison", resümierte der 63-Jährige.

In der Vorrunden-Gruppe A trennten sich die D-I-Junioren des 1. FCF unentschieden vom MSV Neuruppin (0:0) und vom FSV Bernau (1:1), besiegten den FSV Brieske-Senftenberg mit 1:0. Damit waren die Frankfurter die einzige Mannschaft, dem späteren Landesmeister eine Niederlage zufügen könnten. In der Landesliga Süd waren sie als Spitzenreiter dank des besseren Torverhältnisses (182:16 gegenüber 166:13) vor den Lausitzern gelandet.

In Stahnsdorf unterlagen die Oderstädter im Halbfinale dem SV Dallgow mit 0:1, konnten sich am Ende eines langen Tages im kleinen Finale aber mit 3:2 im Neunmeterschießen gegen den gastgebenden RSV Eintracht durchsetzen und wurden so letztlich mit den Bronze-Plaketten dekoriert.