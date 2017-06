Zwei Rüdersdorfer im Olympia-Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

München (MOZ) Für die deutsche Ruderjugend stand in München auf der legendären Olympiastrecke von 1972 der Saisonhöhepunkt an. Es ging um die Deutsche Meisterschaft. Für den Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge starteten Mick Seiffert und Sven Schäfers.

Jette Schmidt, Trainerin der Rüdersdorfer Jugend, blickt auf ein Wochenende zurück, das viel zu schnell vorbei war. "Es ist schon besonders für einen Ruderer, in Oberschleißheim auf der Olympiastrecke zu starten. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das Wasser ist türkisblau und völlig klar", sagt sie. "Die Strecke selbst ist künstlich angelegt, ein breites, längliches Wasserbecken. Für Zuschauer besonders attraktiv. Für mich als Trainerin ist das ein Vorteil, den wenige Regattastrecken bieten. Mit dem Fahrrad konnte ich meine Sportler die gesamte Strecke über begleiten. Das war in diesem Jahr besonders wichtig, denn meine Sportler waren das erste Mal bei einer so wichtigen Regatta dabei, auf die man das ganze Jahr hinarbeitet." Während andere Vereine mit einer großen Anzahl von Sportlern anreisten, waren aus Rüdersdorf nur zwei Aktive mit dabei.

Die Rüdersdorfer Trainingsgruppe ist klein und lediglich Mick Seiffert und Sven Schäfers konnten sich in der laufenden Saison durch ihren Trainingsfleiß, ihre große Disziplin und letztlich ihre Leistungen durchsetzen. Mick Seiffert im Einer der Altersklasse Junioren B, Sven Schäfers im Leichtgewichtseiner der älteren Klasse der Junioren A.

Seiffert hatte bereits beim Junioren-B-Test in Berlin-Grünau, bei der Rüdersdorfer Frühjahrsregatta und der internationalen Juniorenregatta in Hamburg gute Plätze einfahren können. Schäfers hat sich die Teilnahme vor allem wegen seiner Ausdauer und Trainingsmoral verdient. Vorrangiges Ziel war es, Erfahrungen zu sammeln.

Das Erreichen des B-Finales, also den Top Zwölf aus ganz Deutschland, wäre ein großer Erfolg gewesen. Dass das schwer werden würde, wussten die Rüdersdorfer allerdings. Schon in den Vorläufen hatten sie zu kämpfen. Von "Sahara-Hitze" war an diesem Tag die Rede und hinzu kam, dass Seiffert gesundheitlich nicht hundertprozentig fit war. Da war es kein Wunder, dass am Ende nur der fünfte Platz von sechs Booten herauskam. Aber immerhin konnte er noch gut Anschluss an den Rest des Feldes halten.

Schäfers dagegen musste bereits im Vorlauf ordentlich Tribut zollen und kam über den letzten Platz nicht hinaus. Er hatte auch das Pech, einen schnellen Vorlauf erwischt zu haben. Denn die Ruderer aus Kiel und Mainz, die hier gewannen, waren auch im Finale und ruderten um den Titel mit. Für beide Rüdersdorfer hat es zu einer direkten Qualifikation für das Halbfinale nicht gereicht. Dazu hätten sie Erster oder Zweiter werden müssen. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich im sogenannten Hoffnungslauf doch noch zu qualifizieren. Der fand dann einen Tag später statt.

Die Ergebnisse ähnelten denen des Vortages. Seiffert konnte den Anschluss dieses Mal nicht mehr halten. Über eine halbe Minute Abstand zum Dritten, kam er als vierter von fünf Booten ins Ziel. Auch Schäfers konnte sich nicht verbessern und musste sich erneut mit dem letzten Platz begnügen. Beide hatten es nicht ins Halbfinale geschafft. Damit war das Renn-Wochenende bereits nach den Vorkämpfen vorbei und die Enttäuschung dementsprechend groß.

"Aber bei Mick bin ich mir sicher, in bester Tagesform wäre mehr drin gewesen. Neben den sportlichen Anstrengungen bedeutet eine große Meisterschaft immer auch eine mentale Herausforderung. Daran werden wir weiterarbeiten. Die Jungs wissen jetzt, wie so ein Wettkampf funktioniert, konnten Meisterschaftsluft schnuppern und können im nächsten Jahr wieder angreifen", erklärte die Trainerin später.

In dieser Saison stehen aber im September noch die Landesmeisterschaften an. Da können die Rüdersdorfer zeigen, was sie können. "Auch wenn die Enttäuschung nach diesem Wochenende natürlich erst einmal groß war, unzufrieden sind wir nicht. Wir werden mithilfe der Ergebnisse die weitere Arbeit in diesem Jahr planen, um im nächsten Jahr in Köln noch mal anzugreifen", erklärte Jette Schmidt. "Denn nach der Meisterschaft ist bekanntlich immer auch vor der Meisterschaft!"

In knapp zwei Wochen darf Mick Seiffert zudem mit Ruderern aus Potsdam beim Baltic-Cup in Brest (Weißrussland) an den Start gehen. Dort soll er auf internationaler Bühne die deutsche Flagge im Einer und Vierer vertreten. Für ihn ist das eine ganz große Chance.