AfD schlägt Kohl-Platz in Frankfurt vor

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt ist eine Kontroverse zwischen der AfD und der CDU um den verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl entbrannt. Der AfD-Stadtverband will den "Platz der Einheit" am Kleist-Forum in "Dr.-Helmut-Kohl-Platz" umbenennen. Er sei dafür verantwortlich, dass Frankfurter und Slubicer heute friedlich und konstruktiv zusammenarbeiten können, begründet der AfD-Vorsitzende Wilko Möller den Vorstoß. Außerdem setze die Stadt damit ein Zeichen. Der CDU-Kreisverband reagierte prompt und erklärte, dass man sich gegen eine Vereinnahmung Kohls durch "eine europafeindlichen Partei" verwehre. Der Vorschlag sei eine "durchschaubare, populistische Forderung".