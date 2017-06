Plakate vor AfD-Kundgebung waren genehmigt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Plakatierung aus Anlass der Kundgebung der AfD in Beeskow am 12. Juni war nach Auffassung des Ordnungsamts der Stadt Beeskow rechtens. Leser des Oder-Spree Journals hatten sich in einem Brief beschwert, dass die Plakate früher als acht Wochen vor der Bundestagswahl im öffentlichen Straßenbild zu sehen waren.