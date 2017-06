Rettung einer Familiengruft

artikel-ansicht/dg/0/

"Wie feierlich, wenn man an einem lauen Sommerabend unter prächtigem Laubwerk an den efeuumrankten Gräbern steht oder dem lieblichen Gesange der Nachtigall lauscht! Und nicht nur der segnende Christus mit dem hohen granitenen Kreuz, auch manch altehrwürdiges oder auch jüngeres Denkmal haben uns viel, viel zu sagen": Diese Beschreibung des evangelischen Friedhofes in Fürstenberg ist mehr als 110 Jahre alt und stammt von Johannes Müller, der 1908 eine Festschrift zur Nikolaikirche verfasst hat. Die efeuumrankten Grabstellen sind kaum noch zu finden, die Bestattungskultur hat sich inzwischen radikal verändert, hin zu kleinen Urnengrabstellen.

Aber wer tatsächlich einen Sommerabend nutzt, und über das große Gelände läuft, findet noch viele Zeugnisse der Vergangenheit, zum Beispiel gleich in der Nähe des Eingangs. Dort steht auf der linken Seite ein kleines, frisch saniertes Häuschen.

Eich Opitz, Historiker und Vorsitzender der Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder, hat genau vor 20 Jahren einen eindringlichen Appell im Heimatkalender veröffentlicht. Denn das Gebäude, verfiel damals immer mehr, wurde als Geräteschuppen missbraucht, hat eine lange Geschichte. "Nur wenige wissen, dass es sich hierbei um die älteste Familiengruft unserer Stadt handelt", schreibt Erich Opitz. "Bereits 1803 wurde in der Gruft der aus Guben stammende kurfürstliche Steuerinspektor und Stadtsyndikus, Johannes Gottfried-Wilhelm Neumann bestattet. Zu der Zeit wurde auch der Friedhof angelegt, weil der ursprüngliche Platz um die Nikolaikirche nicht mehr ausreichte.

Es dauerte dann noch ein mal ein paar Jahren, bis Geld dafür da war, die denkmalgeschütze Gruft zu sanieren. 2013 wurde damit in Etappen begonnen. Durch eine glückliche Fügung erhielt die Fürstenberger Kirchengemeinde denkmalgerechte Dachziegel von einem Pfarrhaus in Groß Döbern, das um die gleiche Zeit wie die Gruft errichtet worden war. Vor zwei Jahren hatte die Gruft wieder ein dichtes Dach. Inzwischen ist die Sanierung auch im Inneren und vor allem von außen fast abgeschlossen. Nicht nur der Grabstein von Johannes Gottfried-Wilhelm Neumann befindet sich in der Gruft. Die letzte Ruhestätte fanden dort unter anderem auch die Tochter Conradine-Christiane Feigell mit ihrem Mann, dem Apotheker und Stadtrichter Friedrich-Wilhelm Feigell. Die Feigells hatten 100 Jahre eine von zwei Apotheken in Fürstenberg.

Auch wenn das gelbe Häuschen die älteste Gruft auf dem Areal an der Kastanienstraße ist, so gibt es doch Grabsteine, die noch viel älter sind. Erich Opitz weist in einem Artikel für die Fürstenberger Blätter nach, dass in der heutigen Backsteinbegräbniskirche ein Epitaph aus dem Jahr 1694 steht. Darauf steht der Name von Margaretha Cramer. Die Begräbniskirche wurde 1931 geweiht, der Sandstein stammt aus einem Vorgängerbau. "Auf dem alten Teil des Friedhofes stehen nur noch wenige alte Sandsteindenkmäler des 18. und 19. Jahrhunderts", bedauert Erich Opitz.

Den segnenden Christus, der Johannes Müller vor 110 Jahren schon inspiriert hat, gibt es auch noch, ist Bestandteil einer Grabanlage. Die Statue erinnert an die des Dänen Bertel Thorvaldsen, dessen Christus im 19.Jahrhundert sehr populär war.