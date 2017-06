Deutschland kommt im 21. Jahrhundert an

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Was vor einer Woche noch unglaublich schien, wird heute Wirklichkeit. Der Bundestag beschließt die Ehe für alle. Dass es so kommt, war im Grunde ein Versehen. Merkel hat diesen Schritt nicht ermöglicht. Sie ist aus dem Weg gestolpert. In der Zwischenzeit haben sich Grüne, Linke und SPD bemüht, die Erzählung so zu stricken, dass ihnen dieser Durchbruch zugeschrieben werden kann. Dabei ist das ist völlig egal. Denn der große Erfolg der Eheöffnung geht über das Parteiengezänk hinaus.

23 Jahre nach der Abschaffung des Paragrafen 175 sind Lesben und Schwule rechtlich nicht mehr schlechtergestellt. Wahrscheinlich wird im kommenden Sommer so viel geheiratet wie schon lange nicht mehr in Deutschland. Doch der Entschluss selbst wird weit über den Sommer 2018 hinauswirken. Mit der Gleichstellung signalisiert der Gesetzgeber den Millionen Nicht-Heterosexuellen im Land, dass sie dazugehören - ohne Wenn und Aber. Natürlich lässt sich sagen, das ist ja nur ein Symbol, ein Gefühl. Wer aber weiß, wie schwierig Coming-outs noch immer sein können, der wird die Kraft von Gefühlen nicht unterschätzen. Wer weiß, wie es ist, die Freundin oder den Freund auf der Straße zur Begrüßung zu küssen und sich dabei stets wie auf einer Mini-Demonstration vorzukommen, der wird die Rolle von Symbolen nicht unterschätzen. Sie können dazu beitragen, die Akzeptanz zu vergrößern. Sicher, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber vielleicht werden schon in zehn, fünfzehn Jahren mehr Eltern als jetzt es einfach nur erfreut und ein wenig neugierig zur Kenntnis nehmen, wenn ihre Tochter eine Schwiegertochter oder ihr Sohn einen Schwiegersohn mit nach Hause bringt. Die Eheöffnung bewirkt keine Wunder. Aber sie kann sie beschleunigen.

Und sie kann noch mehr. Sie kann der erste Schritt zu einer zeitgemäßen Familienpolitik sein. Bislang ist es ja so, dass das Gesetz sich am Ideal der Vater-Mutter-Kind-Familie orientiert und diese ausgerechnet dann bevorzugt, wenn einer der beiden - meist die Frau - weniger verdient. Mit der Ehe für alle wird zum ersten Mal Familienpolitik gemacht, die sich nicht am alten Adenauer-Ideal orientiert, sondern an der Lebenswirklichkeit. So könnte es weitergehen: Ideen, das Ehegattensplitting in ein Familiensplitting umzuwandeln, werden ja bereits diskutiert. Von einem Schritt wie diesem kann auf längere Sicht das ganze Land profitieren. Auf einem anderen Blatt steht aber, ob es Merkel ist, die ihn geht. Denn wie gesagt: Den ersten Schritt ist sie eher gestolpert.