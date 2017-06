Eine Nacht auf der Jacht

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Bad Saarow (MOZ) Urlaub auf dem Boot, romantische Nächte im Schloss oder eine Auszeit in einer klassischen Gästewohnung - das alles ist in und rund um Fürstenwalde möglich. Im Angebot der Ferienunterkünfte spielen private Anbieter seit jeher eine große Rolle und sind beliebt.

Mal auf dem Wasser die Seele baumeln lassen: Steffen Lelewel bietet über die Internetplattform Airbnb Übernachtungen auf diesem Segelschiff in Bad Saarow an. In der Region ist er damit bei weitem nicht der einzige Privatanbieter von Ferienunterkünften.

Eine Nacht auf einer Segeljacht - diesen Traum erfüllt Steffen Lelewel auf der Internetplattform Airbnb. Auf der Webseite werden Unterkünfte von privat an privat vermittelt, für wenige Nächte oder Wochen. Seit Beginn des Jahres ist auch die "La Paloma" dort zu finden, die im Hafen in Bad Saarow vor Anker liegt. "Ich habe das Portal selbst für Reisen genutzt und gute Erfahrungen gemacht", erklärt der Segellehrer, wie er auf die Idee kam.

Zuvor bot er auf dem zehn Meter langen Schiff im Namen der Besitzer lediglich Touren an, nun können dort auch bis zu vier Personen "Kurzurlaub am See" machen heißt es in der Beschreibung bei Airbnb. "Es läuft gut. Wir hatten schon Gäste aus der ganzen Welt, aber auch Berliner hier, die mal kurz raus wollten", sagt Steffen Lelewel. Spannend sei, dass man die Leute so ein bisschen kennenlerne.

Alleine aus Brandenburg sind laut Airbnb - das Unternehmen operiert in 191 Ländern weltweit - etwa 1600 Übernachtungsmöglichkeiten inseriert. In Fürstenwalde hält sich das Angebot noch in Grenzen, in der Stadt gibt es nur vier Inserate. Rundum, besonders in Nähe des Scharmützelsees, haben Besucher dagegen mehr Auswahl. Mehr als 50 Unterkünfte werden angeboten, vom Gästezimmer über die Ferienwohnung bis zum Hausboot. In Storkow kann gar das Schloss Selchow für 1000 Euro pro Nacht gemietet werden.

Dass die Region bei Touristen beliebt ist, zeigen offizielle Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Fast eine halbe Million Gäste nächtigten im vergangenen Jahr im Landkreis Oder-Spree, davon rund 15 000 in Fürstenwalde. "Und diese Statistik umfasst nur die Anbieter mit mehr als zehn Betten", erklärt Birgit Kunkel, Pressesprecherin der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. Mehr als 50 Prozent des Brandenburgischen Übernachtungsmarktes machten die kleinen Anbieter aus, die damit eine erhebliche Bedeutung für den Tourismus hätten. "Gerade in ländlichen Gegenden gibt es mehr private Gastgeber", so die Expertin.

Ein Blick auf die Webseite des Fürstenwalder Tourismusvereins bestätigt das. Hier sind neben 16 Pensionen und Hotels insgesamt 34 Ferienwohnungen und Zimmervermietungen gelistet. Und diese seien sowohl beliebt wie wichtig, sagt Ute Hauke vom örtlichen Tourismusbüro, das Besucher weitervermittelt. "Gerade in der Hochsaison gibt es Engpässe, da sind wir froh um jeden Anbieter", betont sie.

Ihre ersten Gäste begrüßte gerade Kerstin Pansegrau-Müller. Nach dem Tod ihrer Eltern entschied sie sich, ihre Einliegerwohnung an Touristen zu vermieten. "So hat man nicht dauerhaft Gäste und kann mal Besuch empfangen", begründet sie. Konkurrenz in den Privatanbietern sieht etwa die Pension Weinberg nicht. "Wir vermitteln auch mal Gäste weiter, wenn wir ausgebucht sind", sagt Mitarbeiterin Sandra Remus.

Ein Verbot wie in Berlin gibt es in Brandenburg für private Vermietungen nicht. Gastgeber sollten aber prüfen, ob eine baurechtliche Genehmigung nötig ist.