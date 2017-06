Neue Akzente im Gewerbegebiet

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Lavendel zu beiden Seiten entlang der Straße, Lavendel im Garten und an den Zufahrten. Die violetten Blüten und ihr Duft sind allgegenwärtig im mittleren Abschnitt der Straße Am Schlangenhorst in Nauen. Es beginnt vor dem Gelände der Firma PacTech GmbH und zieht sich vorbei am Eselhof bis zu dem im Mai eröffneten Hotel "Lavendelhof". Was diese drei, so grundsätzlich verschiedenen Unternehmungen verbindet, ist die Person von Dr. Elke Zakel.