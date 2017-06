FH-Präsident bestreitet Sexismus

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Weil er auf einer hochschulöffentlichen Tagung von einer "erotischen Grunderschütterung" sprach, sind gegen den Präsidenten der Fachhochschule Potsdam, Eckehard Binas, Sexismus-Vorwürfe laut geworden. Inzwischen habe sich der 61-Jährige für seine Wortwahl vor dem Senat der Hochschule entschuldigt, berichteten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (PNN). Die Worte seien als Scherz am Rande gefallen, versicherte Binas gegenüber der Zeitung. Falls er jemandem damit zu nahe getreten sei, tue ihm das leid.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585165/

Zugleich dementierte Binas Formulierungen aus einer derzeit anonym kursierenden E-Mail. Er habe die Worte nicht, wie in dem Schreiben behauptet, mit Blick auf "neue Studentinnen" geäußert. "Ich habe nicht von Studentinnen gesprochen, sondern davon, dass junge Menschen, die an eine Hochschule kommen auch andere junge Menschen sehen - und dass es dabei auch eine erotische Komponente gibt", so Binas. Das sei menschlich und völlig normal, das betreffe jeden. Die Mail sei diffamierend und tendenziös.

Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der FH, Sandra Cartes, kündigte gegenüber den PNN an, dass es im Oktober eine Veranstaltung zum Thema Antidiskriminierung und Sexismus an der FH geben werde. Es gebe Grund genug, sich dem Thema zu widmen. "Sexistische Äußerungen sind sehr gesellschaftsfähig, auch an unserer Hochschule", sagte Cartes.